Бюджетно, але потужно: що треба знати про смартфон Xiaomi, який "підірвав" Китай
В Украине появился в продаже смартфон Redmi Note 7, который пару месяцев назад продавался в Китае огромными партиями. В январе 2019 года жители Поднебесной за восемь минут с момента старта продаж купили 100 тыс экземпляров смартфона. За 15 дней было продано более 1 млн устройств.
Издание GSMArena поставило гаджет на первое место в десятке самых популярных в мире смартфонов за январь 2019 года.
Причина высокого спроса на Redmi Note 7 в том, что за 4 499 грн можно получить смартфон с таким дизайном, начинкой и камерой, за которые у ведущих брендов нужно заплатить в полтора-два раза больше.
В частности, по словам менеджера проекта Мі в Украине Никиты Лавренева, технические характеристики и качество съемки у смартфона Redmi Note 7 лучше, чем у Samsung A7, который продается по цене 7 999 тыс грн.
Дизайн
Redmi Note 7 стал первым смартфоном бренда Redmi, который отделился от Xiaomi. Устройство получило радикально новый дизайн и покрытие лицевой и задней панелей стеклом Gorilla Glass 5, как у дорогих флагманов. На выбор будут доступны три цвета: классический черный, градиентные синий и красный.
IPS-дисплей диагональю 6,3 дюйма занимает почти всю лицевую панель и имеет разрешение 2380х1080 с плотностью пикселей 409 ppi.
Камера
Основная камера делает качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Камера основана на датчике Samsung ISOCELL Bright GM1.
Это CMOS-сенсор с подсветкой, который имеет 48 Мп. Он использует технологию Samsung Tetracell: объединяет четыре соседние пикселя в один большой. Это значительно увеличивает светочувствительность и делает снимки более яркими и четкими даже при слабом освещении.
Камера поддерживает новейшие AI-функции: "Ночной режим", "AI распознавания сценариев", AI Beautify, "AI портретный режим", которые повышают качество снимков соответствующих категорий.
"Железо"
Смартфон построен на базе процессора Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц. Смартфоны А-брендов с таким же процессором стоят намного дороже. Процессор не показывает выдающиеся результаты, но это хорошая мощность с определенным запасом.
Предпочтительнее покупать гаджет на 4 Гб оперативной памяти.
Устройство поддерживает работу двух SIM-карт.
Одну из них можно заменить на карту памяти microSD до 256 Гб.
В телефоне также остался традиционный 3,5-мм разъем для наушников.
Он расположен на верхнем торце.
Софт основан на системе Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.
Автономность и зарядка
Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор на 4000 мАч. Этого хватает на полтора-два дня обычной работы. В условиях повышенной нагрузки телефон может "прожить" на одном заряде один день.
Зарядить смартфон можно через разъем USB Type-C за два часа. Сделать это можно и в ускоренном режиме по технологии Qualcomm® Quick Charge™ 4, но для этого нужно купить специальный блок питания.
Сколько будет стоить
В один день, 26 марта, с 15.00 Redmi Note 7 на 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней можно будет купить за 5 555 грн вместо 5 999 грн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте компании "Алло". Впоследствии будут доступны версии на 3/32 ГБ за 4 499 грн и 4/128 Гб за 6 999 грн.
Технические характеристики
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Дисплей
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6,3 дюйма, 19,5:9, 2340x1080 точек, 409 ppi, IPS
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Чипсет
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Qualcomm Snapdragon 670, 8 ядер, до 2 ГГц, 10 нм, GPU Adreno 615
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Память
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Оперативная — 4/6 ГБ, LPDDR4X, встроенная — 64/128 ГБ, microSD до 256 ГБ
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Камеры
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Основная: двойная с поддержкой AI, 48 Мп, Sony IMX586 у Note 7 Pro, f/1.8 + 5 Мп. Фронтальная: 13 Мп
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Питание
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4000 мАч, быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4.0
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Связь и интерфейсы
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4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, ИК-порт для управления техникой, USB Type-C, 3,5-мм аудиоджек
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Операционная система
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Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10
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Безопасность
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Сканер отпечатка пальцев, разблокировка по лицу
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Габариты, вес
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159,21 x 75,21 x 8,1 мм, 186 г
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