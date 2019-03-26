Могильник "Гаврилівських курчат": справу проти екс-регіонала закрили

Генпрокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Євгена Сігала і його дружини, які є власниками підприємства "Агромарс" (торгова марка "Гаврилівські курчата").

Про це йдеться у рішенні Київського апеляційного суду.

Вони підозрювалися у створенні пташиного могильника і забрудненні навколишнього середовища біля Вишгорода Київської області.

Згідно з матеріалами справи, прокурор Генпрокуратури 6 лютого поточного року виніс постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях подружжя Сігал складу кримінального правопорушення.

При цьому Євген і Марина Сігал в суді намагалися оскаржити обгрунтування закриття справи, зобов'язавши прокурора вказати причиною відсутність події кримінального правопорушення, а не відсутність складу кримінального злочину. Однак апеляційний суд відмовив у задоволенні цього позову.

У підозрі від 6 червня 2018 року підкреслено, що в результаті порушення посадовими особами належного подружжю Сігал ТОВ "Комплекс Агромарс" правил екологічної безпеки, при експлуатації підприємства завдано збитків державі на загальну суму 253,82 млн грн.

Однак подружжя Сігал в суді вказувало, що всі епізоди справи в їх відношенні спростовані судовими рішеннями в господарському та адміністративному судочинстві, а масова загибель птиці на їхньому підприємстві була викликана відключеннями електроенергії.

Співробітники "Агромарса" вивезли і поховали відходи і тушки птахів в урочищі "Каланча" у Вишгородському районі. Сігали стверджували, що це була вимушена і тимчасова міра.

Більш того, вони пред'явили прокуратурі рішення адміністративного суду про скасування накладеного на них штрафу за забруднення земельних ділянок.

Нагадаємо, в червні 2018 року прокуратура повідомила їм про підозру у створенні злочинної організації і в забрудненні навколишнього середовища, вони були затримані, та згодом вийшли під заставу.

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