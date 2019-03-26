Мінекономіки повідомили про шахрайську схему зі штрих-кодами

Антимонопольний комітет порекомендував Міністерству економічного розвитку і торгівлі переглянути норми Положення про штрихове кодування товарів, привівши його у відповідність до реальності, або реальність – у відповідність до Положення.

Про це із посиланням на повідомлення на сайті Комітету інформують "Наші гроші".

З’ясувалось, що нібито безоплатне отримання свідоцтва про присвоєння номерів префікса та GS1, насправді не є безоплатним. Щоб отримати свідоцтво, потрібно заплатити членські внески за вимушений вступ до Асоціації, яка їх видає.

Такою організацією є Асоціація товарної нумерації "ДжіЕс1 Україна".

Нагадаємо, що префікс GS1 являє собою перші дві-три цифри у штрих-коді, решту цифр формують унікальний для кожного окремого товару ідентифікаційний номер, необхідний для "віртуального відображення" товарів у електронних системах.

Позиція АМКУ

АМКУ під керівництвом державної уповноваженої Агії Загребельської провело дослідження питання невідповідності між реальними умовами отримання префіксів і номерів GS1 та прописаними у Положенні про штрихове кодування товарів Мінекономрозвитку.

З’ясувалось, що для отримання штрихового коду, членам Асоціації необхідно після подачі відповідної заявки сплатити членський внесок у розмірі, визначеному додатковою угодою.

Проте перш ніж вступити до Асоціації, необхідно також сплатити вступний та річні членські внески.

Детальніше розцінки Асоціації

Позиція Асоціації

Асоціація повідомила, що діє як неприбуткова організація і "єдиним джерелом забезпечення її діяльності є членські внески асоційованих членів, розрахункові розміри яких встановлені ще у 1990-х роках і відтоді не збільшувалися".

Проте, як пояснили в АМКУ, в окремих випадках обов’язкове приховане платне маркування товарів штрих-кодами формує додаткові бар’єри для входження нових підприємств на ринок.

Тому АМКУ порекомендував МЕРТ розробити, погодити та внести зміни до Положення про штрихове кодування товарів, які б відповідали фактичним умовам отримання бізнесом свідоцтв на право використання присвоєного Асоціацією Префікса GS1 підприємства та ідентифікаційного номера GS1.

Про результати розгляду рекомендацій Мінекономіки повинне повідомити Комітет у 60-тиденний строк із дня їх отримання.

Нагадаємо, раніше в АМКУ розповіли про "схему на мільйон" із оцінкою нерухомості.