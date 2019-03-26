НКРЕКП оштрафувала ще 4 облгази

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала Хмельницькгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз та Харківгаз на 0,85 мільйона гривень кожний.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"За результатами перевірки облгазів НКРЕКП підтвердила, що донарахування "за приведення до нормальних умов" для побутових споживачів є абсолютно незаконними", – написав глава НАК.

Він додав, що попереду – висновки щодо ще майже трьох десятків компаній, більшість із яких контролюється Дмитром Фірташем.

"Зрозуміло, що такі штрафи облгази не зупинять. Вони спробують оскаржити рішення регулятора і в будь-який спосіб стягнути "намальовані" борги", – зазначив Коболєв.

І додав, що вкрай важливо, "щоб НКРЕКП зайняла тверду позицію і послідовно відстоювала інтереси споживачів".

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Кабінет міністрів у кінці січня 2019 року повернув знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників, зокрема, встановивши норму в розмірі 3,29 куб. м.

Гройсман пообіцяв, що в разі оскарження облгазами / газзбутами у судах затверджених 30 січня норм споживання уряд у відповідь буде цілеспрямовано їх знижувати на 0,01 куб. м.

27 лютого Кабінет міністрів України знизив норму споживання газу для споживачів без лічильників до 3,28 куб. м з 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням. Дане рішення уряд ухвалив у відповідь на оскарження облгазами/газзбутами у судах прийняті 30 січня норми споживання.

5 березня розпочались перевіркаи облгазів Фірташа через донарахування у платіжках споживачам.

22 березня регулятор оштрафував Вінницягаз, Волиньгаз та Київоблгаз. На кожний із цих операторів накладено штрафи у розмірі 850 тисяч гривень.

Як повідомлялося, облгази Фірташа оскаржать результати перевірок, які виявили порушення.