Пенсійний фонд завершив виплачувати готівкову субсидію пенсіонерам, таким чином перший місяць монетизації субсидій фінішує.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.

Він додав, що до кінця тижня Укрпошта та Ощадбанк доставлять решті субсидіантів їхню допомогу для оплати комунальних платежів.

Всього на допомогу малозабезпеченим верствам населення уряд спрямував 5,7 млрд грн, зазначив Кірстіон.

Нагадаємо, що монетизація субсидій стартувала 1 січня. Вона передбачала, що гроші субсидіантам будуть нараховуватися на спецрахунок в Ощадбанку, з якого споживачі оплачуватимуть комунальні послуги.

Якщо після завершення опалювального сезону на рахунку залишаться кошти, їх можна буде використати на власний розсуд. Водночас, як повідомлялось раніше, ці кошти можна витратити лише на оплату комуналки – на інші цілі банк переказати їх не зможе.

Через те, що українці отримають готівку напередодні виборів президента, такий "збіг" розділив експертне середовище на прихильників та противників монетизації субсидій.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала про те, як оформити субсидію у 2019 році, що змінює монетизація і як рахуються доходи у спірних ситуаціях.

Також повідомлялось, що у березні 2019 року 6 млн українців отримають приблизно по 1,5 тис. грн готівкою.

Як зазначалось 19 березня, середній розмір субсидії, яка внаслідок монетизації виплачується готівкою, становить 1676 гривень.