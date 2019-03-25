Порошенко заявив про можливість збільшити вартість оренди землі вп'ятеро

Вартість оренди українських сільськогосподарських земель може збільшитися вп'ятеро у результаті реформ.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами та професорсько-викладацьким складом Національного університету біоресурсів і природокористування України в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно збільшити рівень орендної плати за землю, щоб підвищувати рівень життя на селі. Держава починає здавати свої землі в оренду іноді вдвічі дорожче, ніж приватний власник. Ми маємо поширити ці стандарти на землі, які належать селянам", - заявив Порошенко.

"Тільки відкриті аукціони з єдиними стартовими умовами можуть скасувати диктат великих орендарів. У результаті правильних реформ ми можемо збільшити вартість оренди землі вп'ятеро", - спрогнозував він.

За словами Порошенка, середня ставка оренди с/г земель за кілька років зросла з 3% до 10% грошової оцінки землі, проте все ще є занизькою.

"У середньому сьогодні вартість оренди 52 євро за 1 га, який здають в оренду пайовики. Це нереалістичний показник ціни оренди на землю. В нас 52 євро, а в Литві, де земля гірша, - 81 євро", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо:

4 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження дії земельного мораторію до 2020 року, хоча МЕРТ пропонувало Порошенкуветувати закон.

7 лютого закон набув чинності. Документом Кабмін зобов’язано до 1 березня 2019 року подати на розгляд Парламенту законопроект "Про обіг земель".

На початку березня Уряд уже втретє зірвав термін подачі до Ради законопроекту "Про обіг земель".

У грудні 2018 року робоча група аграрного комітету Верховної Ради такожпідготувала своє бачення формату ринку землі.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовивсяоцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

6 лютого 2019 року громадська коаліція за скасування земельного мораторіюзбільшилась ще на 5 організацій. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

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