Аграрний комітет представив законопроект про ринок землі

Аграрний комітет парламенту, не дочекавшись від Кабміну подання до Верховної Ради законопроекту "Про обіг земель", розробив власний.

Про це йдеться у статті на ЕП Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект.

У грудні 2018 року проект був презентований на засіданні робочої групи аграрного комітету. Його обговорення відбулося 16 січня, а упродовж 2019 року його планують обговорити в широкому колі на рівні місцевих громад.

Законопроект пропонує, зокрема:

- Іноземці та іноземні компанії не зможуть скористатися правом володіння українською землею. До повноцінного запуску ринку землі діятиме перехідний період. Автори ініціативи пропонують, щоби протягом 2019-2024 років право купувати землю отримали лише фізичні особи — громадяни України.

- Громадянин України може бути засновником або членом лише одного фермерського господарства.

- Після 2024 року право купувати землю пропонується надати українським аграрним компаніям, які останні три роки є сільськогосподарськими виробниками, тобто доходи яких від реалізації вирощеної ними аграрної продукції за останні три роки становили понад 75%.

- Українські компанії зможуть сконцентрувати 30% аграрних земель району, 15% земель області, 0,5% земель України. За рішенням обласної ради, загальний розмір ділянок компаній на території області може бути зменшений.

- Автори проекту вважають, що ціна на землю мусить дорівнювати експертній грошовій оцінці, встановленій на час продажу ділянки, крім тих, що виставлені на земельні торги. Ціна не може бути нижчою за нормативно-грошову оцінку.

- Власники матимуть право продавати землю через електронні аукціони. Державну та комунальну землю пропонується реалізовувати лише через електронні аукціони.

Закон щодо продовження мораторію до 1 січня 2020 року зобов'язує уряд подати законопроект "Про обіг земель" до 1 березня 2019 року. Проте упевненості, що Кабінет міністрів "дозріє" до цього, не має ніхто.

Президент, ще одна гілка влади з правом законодавчої ініціативи, протягом останніх місяців кілька разів висловлював підтримку запровадженню ринку землі, однак власного законопроекту жодного разу не подавав.

Отже, ініціатива аграрного комітету — єдине реальне свідчення реалізації владою земельної реформи. Якщо робоча група хоче розробити акт, який збалансує інтереси всіх зацікавлених сторін, їй варто повернутися до змісту перехідних положень, залучивши до обговорення найширше коло стейкхолдерів.

Детальніше читайте у статті: Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект

Нагадаємо:

17 січня Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.

Проект постанови був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".

Громадська коаліція за скасування мораторію закликала президента Петра Порошенка ветувати закон.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Економічна правда