Набув чинності закон про продовження земельного мораторію

7 лютого, в Україні набув чинності закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення на рік - до 1 січня 2020 року.

Напередодні закон № 2666-VІІІ "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення "Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель" був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Документ передбачає, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств; купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Нагадаємо:

4 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження дії земельного мораторію до 2020 року, хоча МЕРТ пропонувало Порошенку ветувати закон.

Водночас, цим законом Кабмін зобов’язано до 1 березня 2019 року подати на розгляд Парламенту законопроект "Про обіг земель".

У грудні 2018 року робоча група аграрного комітету Верховної Ради також підготувала своє бачення формату ринку землі.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

6 лютого 2019 року громадська коаліція за скасування земельного мораторію збільшилась ще на 5 організацій. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Читайте також: Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект

Економічна правда