Держава - ефективний землевласник? Спойлер: ні

Два останні роки Україна звітує про рекордні врожаї. Але якщо подивитися впритул, ми впевнені аутсайдери за рівнем урожайності з гектару.

Урожайність пшениці у нас у 2,4 рази нижча за німецьку та у 1,3 рази за польську. Урожайність овочів - у 3,9 та 3,4 рази відповідно. Більше того - 43% ріллі поступово втрачають гумус та поживні речовини.

Ситуація була б набагато кращою, якби у статистиці не брали участь землі найбільшого агрохолдингу країни - держави.

Чиновники вирішують долю 25% усіх земель, або 10,5 млн га.

Такої кількістю земель може похвалитись не кожна країна Європи: наприклад, у Німеччині всього 12 млн га ріллі - як державної, так і приватної.

Величезні ділянки земель найбільшого агрохолдингу залишаються "тера інкогніта" для усіх, крім чиновників.

Навіть Держгеокадастр, який держава зобов’язала картографувати та перерахувати всі землі, має найгірше уявлення саме про стан земель, що контролюються Україною.

За даними економіста Київської школи економіки Олега Нів’євського, у користуванні державних підприємств перебуває близько 550 тис. га, у користуванні Національної академії аграрних наук (НААН) ще 450 тис га (чверть Києва), з яких не оформлено правовстановлюючих документів на земельні ділянки площею 34,7 тис. гектар.

"Потаємність" у оформлені земель пояснюється просто - поки земля залишається "непорахованою", на ній можна додатково заробити.

Так, у квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Полтави самовільно захопили землю площею 747,3 га на загальну суму 741,9 мільйона гривень, у КЕВ м. Хмельницький – 278,5 га на 571 мільйон гривень, а у КЕВ м. Харків – 797,5 га на 333,9 мільйона гривень.

На самозахоплених державних землях ростуть незаконні будівлі або ж їх обробляють за заниженими цінами "друзі" посадових осіб.

Найбільш поширена схема - отримання ділянок за безцінь після хабарів чиновникам, які розпоряджаються державними землями.

Понад 25 кримінальних проваджень НАБУ стосуються земельних схем, обвинувальні акти складені стосовно 14 осіб.

Збитки, які завдали ці схеми бюджету, оцінюються у майже півмільярда гривень через втрату 7 тис. га землі. Це територія розміром з Тернопіль.

Але одна з найгірших ситуацій відбувається із землями, що контролюються Міноборони.

Міністерство, що постійно жаліється на нестачу ресурсів та відсутність змоги забезпечити армію всім необхідним без допомоги волонтерів, володіє величезним ресурсом, з якого мають зиск усі, крім солдатів.

Відсутність правоустановчих документів на землі або будівлі Міноборони - запорука корупційної годівниці для командирів військових частин, посадовців держпідприємств та чиновників.

Так, аудитори у першому кварталі 2018 року зафіксували самозахоплення земель Міноборони різними особами загальною площею 52 тис. га. Не дивно, що лише 1,9 тис. га мали нормативно грошову оцінку. Решту земель було втрачено.

Згадаємо військовий полігон у Широкому Лані, Миколаївської області, де у 2014 році командир однієї з військових частин зареєстрував на своїх родичів фірму та уклав договори про спільну обробку біля 500 га земель за ціну, удвічі нижчу за ринкову.

Лише у 2016 році Міноборони переглянуло умови договорів оренди земельних ділянок на Широколанівському полігоні, в результаті чого орендна ставка збільшили у 2,5 рази за га.

Суми втрат оборонного бюджету - десятки мільйонів гривень. Хоча на цьому ж таки полігоні у 2016 році розгорівся скандал, коли мобілізовані бійці скаржились на умови перебування, відмовились виконувати накази керівництва і вирушили до військової прокуратури Миколаївської області.

Скарги на умови перебування солдат доходили і у 2018 році - навесні намети військових були підтоплені і трапилась пожежа, внаслідок якої один боєць загинув та семеро отримали опіки.

До речі, часто занедбання будівлі та її передача на "вигідних" для корупціонера умовах є схемою для заволодіння землею.

Так, інвентаризація будівель Міноборони територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь виявила, що понад 1,3 тисячі споруд знаходяться в напівзруйнованому стані.

Через це, наприклад, солдати 95 окремої аеромобільної бригади військового містечка №99 КЕВ у Вінниці проживали у наметах через відсутність будівель з водою та теплом.

Звісно, головна причина всіх цих зловживань - відсутність відповідальності за свої дії у чиновників.

Але якщо побороти корупцію - складне завдання не на один рік, то знайти землі відповідального та ефективного власника набагато простіше.

Достатньо впровадити ринок землі та продати величезні масиви державних угідь, яких ті чи інші установи не потребують.

Бо, наприклад, якби землі Широколанівського полігону отримали б ефективного власника на ринкових умовах, грошей від їх експлуатації вистачило б для людського перебування мобілізованих, які ризикують своїм життям і виборюють Україну у війні з Росією.