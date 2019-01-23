МЕРТ запропонувало Порошенку ветувати закон про продовження земельного мораторію

Мінекономрозвитку пропонує президенту України застосувати право вето щодо Закону України №2666-VIII, яким продовжується заборона продажу сільськогосподарських земель до 1 січня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

23 січня відповідний висновок Мінекономрозвитку підписав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

МЕРТ посилається на статтю 41 Конституції та рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона продажу або будь-якого іншого способу відчуження земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України щороку на додаткових 0,6-1,6 відсоткових пунктів та дозволило б залучати близько 1,5 млрд доларів додаткових інвестицій на рік, надати поштовх до розвитку сільськогосподарського та фінансового секторів та сільської місцевості", - йдеться у повідомленні МЕРТ.

"З іншого боку, відсутність ринку землі погіршує добробут 6,9 млн українців-власників земельних паїв. В умовах послабленої конкуренції через відсутність ринку землі, власники отримують за оренду ділянок плату, яка занижена в 5 разів: 50 доларів за га на рік замість 250 доларів за га — як у Болгарії чи Польщі", - зазначили у міністерстві.

МЕРТ вказує на те, що відсутність ринку землі спонукає фермерів інвестувати в вирощування переважно однолітніх культур - соняшник або рапс, які найбільше виснажують землю. Тільки з 2004 року по 2012 рік Україна втратила до 43 тис. га площ багаторічних культур. За розрахунками Світового банку, інвестуючи в однолітні культури замість багаторічних, фермер щороку втрачає близько 1 тис. доларів доданої вартості з кожного га.

За оцінками Центру економічної стратегії, місцеві громади та державний бюджет щороку недоотримують близько 2,8 млрд грн податкових надходжень через відсутність легального оформлення угод з фактичного продажу земельних ділянок.

Нагадаємо:

17 січня Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.

Проект постанови був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".

Громадська коаліція за скасування мораторію закликала президента Петра Порошенка ветувати закон.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

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Економічна правда