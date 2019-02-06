До коаліції за скасування земельного мораторію приєдналися 5 організацій

Громадська коаліція за скасування земельного мораторію збільшилась ще на 5 організацій.

До складу коаліції входить вже 48 організацій, які представляють аграрний бізнес, фермерські господарства, правозахисників, фінансовий сектор, антикорупційні, громадські організації, незалежні аналітичні центри, ЗМІ тощо.

Серед нових підписантів Меморандуму про створення Коаліції – ГО "Антикорупційний офіс", Центр громадського моніторингу та досліджень, Акціонерне товариство "Української біржа", ТОВ "Шнайдер Груп", ТОВ Тріада МК.

Також, відтепер до коаліції можуть долучитися фізичні особи: власники земельних паїв, фермери, громадські діячі, експерти, політики. Зокрема, серед нових членів Коаліції - юрист, експерт з конституційного права, викладач кафедри конституційного права України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Всеволод Речицький, а також відомий український письменник та громадський діяч Олег Пономар.

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Нагадаємо:

4 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження дії земельного мораторію до 2020 року, хоча МЕРТ пропонувало Порошенку ветувати закон.

Водночас, цим законом Кабмін зобов’язано до 1 березня 2019 року подати на розгляд Парламенту законопроект "Про обіг земель".

У грудні 2018 року робоча група аграрного комітету Верховної Ради також підготувала своє бачення формату ринку землі.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Серед ініціаторів та членів Коаліції – Центр економічної стратегії, Український клуб аграрного бізнесу, Незалежна асоціація банків України, Українська Гельсінська спілка за права людини, Асоціація "Укрсадпром", Спілка українських підприємців, Насіннєва асоціація України, Стратегічна група радників з підтримки реформ (SAGSUR) та інші.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

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Економічна правда