Уряд уже втретє зірвав термін подачі до Ради законопроекту "Про обіг земель"

Кабінет міністрів України мав подати до 1 березня до Верховної Ради проект закону "Про обіг земель с/г призначення", але уряд Гройсмана уже втретє бойкотує цю вимогу прийнятого раніше закону.

Про це повідомив представник громадської Коаліції за скасування мораторію Дмитро Ливч.

Так, нагадує він, продовжуючи мораторій на купівлю-продаж сільгоспземель у 2015 та 2016 роках, Верховна Рада також законодавчо зобов’язувала КМУ "розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення". Спочатку – до 1 березня 2016 року, потім – до 1 липня 2017 року.

"Як і в попередні роки, Кабмін законопроекту не вніс та не повідомив про причини систематичного порушення законодавчих вимог. Як і про те, хто в уряді персонально несе відповідальність за бойкот земельної реформи, а відтак – за недоотримані Україною мільярдні інвестиції в агросектор", - зазначає Ливч.

Згідно з інформацією із Меморандуму про співпрацю України та МВФ, Кабінет Міністрів вже давно підготував відповідний проект закону, але не подає його до парламенту.

Під час засідання уряду 13 лютого, Кабмін публічно інформував про свій намір подати до парламенту згаданий законопроект вчасно, і навіть затвердив План організації з підготовки документу. Згідно із цим планом, документ мали підготувати профільні відомства – Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Держгеокадастр та Мін’юст до 15 лютого.

Нагадаємо:

4 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження дії земельного мораторію до 2020 року, хоча МЕРТ пропонувало Порошенку ветувати закон.

7 лютого закон набув чинності. Документом Кабмін зобов’язано до 1 березня 2019 року подати на розгляд Парламенту законопроект "Про обіг земель".

У грудні 2018 року робоча група аграрного комітету Верховної Ради також підготувала своє бачення формату ринку землі.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

6 лютого 2019 року громадська коаліція за скасування земельного мораторію збільшилась ще на 5 організацій. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

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Економічна правда