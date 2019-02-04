Game over: Порошенко підписав закон про земельний мораторій

Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.

Про це повідомляється на сторінці законопроекту № 2666-VIII на сайті Верховної Ради.

Вперше мораторій був введений у 2001 році. З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі, після чого Верховна Рада неодноразово його продовжувала.

МЕРТ пропонувало Порошенку ветувати закон.

"За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України щороку на додаткових 0,6-1,6 відсоткових пунктів та дозволило б залучати близько 1,5 млрд доларів додаткових інвестицій на рік, надати поштовх до розвитку сільськогосподарського та фінансового секторів та сільської місцевості", - заявили у МЕРТ.

Нагадаємо:

17 січня Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.

Проект постанови був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".

Громадська коаліція за скасування мораторію закликала президента Петра Порошенка ветувати закон.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

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Економічна правда