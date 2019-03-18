Новини дня: про контракт Коболєва, нові iPad та валютну інтервенцію

Про що всі говорили сьогодні?

Про контракт Коболєва. Кабінет міністрів на засіданні 20 березня буде приймати рішення щодо продовження на рік контракту із главою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

Про нові iPad. Apple представила нові моделі планшетів - iPad Air і iPad Mini.

Про валютну інтервенцію. Національний банк України в період з 11 по 15 березня продав на міжбанківському валютному ринку 109,5 мільйона доларів, що майже вдвічі більше, ніж за весь період з початку року.

Про ремонт на Шулявці. На Шулявському шляхопроводі у Києві розпочалися роботи з демонтажу.

Про демонтаж у Чорнобилі. Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" оголосило тендер на демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (старого "саркофага" над зруйнованим четвертим блоком станції) з очікуваною сумарною вартістю у 2,547 мільярда гривень.

Про велике злиття. Провідні німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank проводять переговори щодо можливого злиття.

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Як виглядатиме "цифрова" Україна: репортаж з Естонії

Естонія впроваджує в Україні "серце" цифрової держави IT-систему "Трембіта" — адаптовану версію естонської X-Road. ЕП з'їздила в Таллінн, щоб своїми очима побачити, як X-Road допомагає процвітанню Естонії.