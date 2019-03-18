Apple випустила дві нові моделі iPad

Apple представила нові моделі планшетів - iPad Air і iPad Mini.

Про це повідомляється у релізі компанії.

Новий iPad Air отримав екран діагоналлю 10,5 дюйма, діагональ iPad Mini - 7,9 дюйма.

У нові iPad встановлені процесори Apple A12 Bionic з чіпом для обробки нейронних обчислень і 4-ядерною графічною підсистемою.

У обох пристроїв нові камери: основний об'єктив на 8 МП і фронтальна на 7 МП.

Всі моделі представлені в трьох кольорах - срібло, золото і "сірий космос" - з пам'яттю 64 Гб або 256 Гб.

Ціна iPad Air - від 499 доларів (з підтримкою WiFi) до 629 доларів (з підтримкою WiFi і SIM-карти).

Вартість iPad Mini починається від 399 доларів (з підтримкою WiFi) до 529 доларів (з підтримкою WiFi і SIM-карти).

Працювати на пристроях можна за допомогою стилуса Apple Pencil першого покоління, його можна придбати окремо за 99 доларів. Смарт-клавіатура для iPad Air з можливістю підтримки більш ніж 30 мов обійдеться в 159 доларів.

Замовити нові iPad в країнах першої хвилі, включаючи США, Великобританію, Німеччину і Польщу, можна вже сьогодні, доставляти їх почнуть з наступного тижня. Дата релізу і ціни в Україні поки невідомі.

Наступна презентація нових продуктів Apple запланована на 25 березня. Очікується, що Apple представить нові сервіси: сервіс потокового телебачення, потенційного конкурента Netflix, і сервіс підписки на онлайн-версії газет і журналів, який буде вбудований в існуючий Apple News.

Нагадаємо, восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.

ЗМІ повідомляли, що новий складаний iPhone може бути випущений в 2020 році.

В 2013 році Apple посів перше місце у рейтингу найдорожчих брендів і залишається там до сих пір.