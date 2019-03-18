Як виглядатиме "цифрова" Україна: репортаж з Естонії

Естонія впроваджує в Україні "серце" цифрової держави IT-систему "Трембіта" - копію естонської X-Road. ЕП з'їздила в Таллінн, щоб своїми очима побачити, як X-Road допомагає процвітанню Естонії. (рос)

"Экономическая правда" побывала в столице Эстонии и узнала как работает "цифровое" государство на примере школы, больницы, налоговой, правительства, и какие преимущества от этого получают граждане.

Поездка имела особое значение, потому что "цифровая" Эстония была создана на основе IT-системы, которую начала внедрять Украина в 2018 году. Иными словами поездка позволила заглянуть в будущее "цифровой" Украины, которое может стать реальностью, если у украинского премьера и парламента будет на то политическая воля.

Эстонская IT-система называется X-Road, в то время, как украинский аналог получил название "Трембита". Главная ценность системы состоит в том, что с ее помощью все госучреждения страны могут обмениваться данными электронных реестров в режиме реального времени.

Система экономит деньги и время граждан и чиновникова, а также устаняет "коридорную" коррупцию. Кроме того, "Трембита" позволяет получить почти любую электронную госуслугу онлайн в считанные минуты из любой точки мира.

Здесь можно в режиме реального времени наблюдать какое количество запросов обрабатывает эстонская X-Road. За 2018 год система обработала почти 1 млрд запросов, а за февраль 2019 — 104 млн запросов. В 2018 году X-Road сэкономил гражданам Эстонии 1407 рабочих лет или 12,3 млн рабочих часов.

Если бы система в таком же масштабе, как в Эстонии работала в Украине, она бы за один 2018 год сэкономила украинцам 39396 рабочих лет или 345 млн рабочих часов, что равно примерно 562 человеческим жизням.

Гражданин

Каждый год гражданин Эстонии пользуется 100-120 электронными госуслугами и каждый год электронные госуслуги экономят эстонскому гражданину 10 дней жизни.

Например, раньше каждый посетитель Департамента шоссейных дорог тратил в среднем 2 часа на стояние в очереди и 1,5 часа на получение госуслуги: продление срока действия водительских прав, прохождение технического осмотра, продление срока действия медицинской справки. Сейчас все это можно сделать из дома за 5 минут. Можно даже поменять собственника автомобиля сидя на диване дома.

Всего в Эстонии доступны онлайн 2595 госуслуг. В оффлан остались только три услуги: регистрация недвижимости, заключение и расторжение брака. Эстонцы шутят: первое, что получает ребенок после рождение не имя, а уникальный идентификационный код эстонца. Этот код — ключ гражданина к услугам цифрового эстонского государства.

Но главное: код предотвращает копирование персональных данных гражданина каждой госструктурой. В Эстонии государственные учреждения хранят в электронных реестрах только те данные гражданина, которые нужны для предоставления профильных услуг. В Украине каждый госорган старается собрать как можно больше информации о гражданине.

Вообще в Эстонии защита персональных данных гражданина один из приоритетов. Гражданин может зайти в свой личный кабинет и увидеть все случаи запроса любых своих персональных данных: кто, когда и по какой причине их запрашивал.

Если на его взгляд, запрос был необоснован, он может подать жалобу в Инспекцию по защите персональных данных. Инспекция независима от правительства. Она наделена особыми полномочиями. Сотрудники инспекции имеют право проверять все органы государственной власти на предмет соблюдения правил защиты персональных данных.

Так выглядит таблица запросов персональных данных в портале гражданина. Услуга работает с 2003 года. Фото автора

На фото аккаунт эксперта в области е-демократии Елизаветы Кренёвой-Цепиловой. Для фотосъемки был выбран фрагмент таблицы с минимальным набором данных. Слева направо указана дата просмотра, какие данные просматривали, кто просматривал, название организации, номер запроса, должность и фамилия человека, который создал запрос.

Кроме того, в Эстонии действует правило: госорган также не имеет права создавать реестры с данными, которые уже хранятся в других реестрах. Еще госорган не имеет права затребовать персональные данные гражданина, если эти данные уже хранятся в реестре.

Школьное образование

Стратегия развития ИКТ в школах Эстонии была внедрена в 2000 году, когда началась "цифровизация" страны. За прошедшее время эстонские школы значительно продвинулись как в сфере цифровизации всего процесса обучения, так и в области стратегии обучения школьников ИКТ.

Весь документооборот школ происходит в электронном формате, журналы, дневники — все доступно онлайн. Бумажные журналы здесь не ведут уже 15 лет. Вся информационная среда школы сосредоточена в облачных сервисах Google.

Эстонцы иронизируют: детям стало тяжелее, потому что невозможно скрыть от родителей уровень успеваемости, но родителям стало проще контролировать своих детей их успехи всегда на виду.

Каждая школа теперь имеет публичную оценку своей цифровой компетенции. Оценка наглядно показывает насколько школа сильна в формировании определенных IT-навыков у школьников.

"Цифровая зрелость" Таллиннской центральной русской гимназии Источник: Эстонский веб-сервис "Цифровое зеркало"

В эстонских школах фокусируются не на программировании, а на обучении детей информационным компетенциям. Здесь используют такие критерии оценки цифровой грамотности ученика:

— управление информацией;

— коммуникация в цифровых средах;

— создание цифрового контента, творческое самовыражение;

— безопасность;

— решение проблем.

Языки программирования меняются, а основы цифровой грамотности остаются прежними, обосновывает такую позицию учитель инфотехнологии Таллиннской центральной русской гимназии Людмила Рождественская.

Учитель инфотехнологии Таллиннской центральной русской гимназии Людмила Рождественская Фото автора

Класс информационных технологий Таллиннской центральной русской гимназии Фото автора

Таллиннская центральная русская гимназия Фото автора

Тем не менее, здесь считают, что программирование — это вторая грамотность. Поэтому с 3 класса дети учат простейшие языки программирования Pencil Code и Scratch. С 8 класса учат Python.

В эстонских школах в начальных классах учится не более 25 детей, в старших не более 30. Минимальная начальная зарплата учителя с учетом налогов — 1650 евро.

Медицина

Больше всего впечатлила Северо-эстонская региональная больница. Поразила как уровнем и качеством материально-технической базы, так и степенью цифровизации эстонской медицины.

Северо-эстонская региональная больница Фото автора

На переднем плане электронная очередь, на дальнем — регистратура Северо-эстонской региональной больницы Фото автора

Это региональная больница, она обслуживает северную половину страны. Была построена в 1980 году и в 2000-х полностью реконструирована и оборудована на 70% за счет средств Европейского Союза, на 30% за счет бюджета Эстонии. В сутки обслуживает 230 пациентов. В год 80 тыс обращений пациентов. Рассчитана на 1500 коек.

Минимальная зарплата врача в больнице с учетом налогов — примерно 2400 евро. При этом все медицинские услуги для граждан Эстонии бесплатные. В стране работает страховая медицина — страховые взносы платит работодатель в рамках социального налога 33%.

Цифровая медицина Эстонии основана на системе е-Здоровье. Система состоит из различных блоков, в частности, портал пациента, е-Скорая помощь и т.д.

Скриншот портала пациента Фото автора

В портале пациента гражданин видит абсолютно все данные, которые касаются его здоровья: все прививки, вызовы скорой помощи, обращения к врачу, все назначения, выписанные рецепты, все рентгеновские снимки, результаты ЭКГ, МРТ, томографии и т.п.

Вносить изменения в медицинскую карту пациента может только врач. Чтобы купить лекарство по рецепту жителю Эстонии достаточно назвать провизору в аптеке свой идентификационный номер.

Система е-Скорая помощь состоит из так называемого мобильного рабочего стола бригады скорой помощи — это iPad или планшет на Android с соответствующим приложением. Врач использует планшет для того, чтобы вносить данные в системы и для того, чтобы получать данные из системы.

"Я могу запросить данные — это довольно просто, X-Road соединяет меня с порталом е-Здоровье и я могу запросить оттуда данные относительно предыдущих эпикризов пациента, какие-то данные об истории болезни, все данные по рецептам, аллергиям пациента", — рассказывает заведующий Центром скорой помощи Северо-эстонской региональной больницы доктор Аркадий Попов.

Заведующий Центром скорой помощи Северо-эстонской региональной больницы доктор Аркадий Попов показывает планшет, с которым врачи выезжают на вызовы Фото автора

Вызов скорой помощи начинается в центре тревоги. Диспетчер заносит первичные данные, в частности, идентификационный код пациента в электронную систему. Затем эти данные попадают в систему е-Здоровье.

Врач скорой помощи еще в пути на вызов видит на своем планшете не только обстоятельства вызова, но и всю медицинскую карту пациента. Затем данные об этом вызове также заносятся в электронную медкарту пациента и они становятся доступны семейному врачу.

Все медицинские сотрудники должны обладать Mobile ID, чтобы иметь возможность работать в системе е-Здоровье. Еще стоит отметить, что каждая машина скорой помощи обеспечена 2 SIM-картами и Wi-Fi роутером, которые обеспечивают мобильную передачу данных.

Передача данных от планшета врача к машине и от машины к системе е-Здоровье происходит через VPN. При этом врачи имеют доступ исключительно к системе е-Здоровье, доступ в интернет закрыт.

В целом система е-Скорая помощь дает такие преимущества:

— полная цифровизация, структурирование и архивирование медицинских данных пациента;

— доступ к цифровой истории болезни пациента: диагнозы, принимаемые лекарства, лечащий врач;

— доступность данных пациента для бригад СП, семейного врача, стационара, самого пациента;

— статистический анализ.

Оплата налогов

Примечательно, что тотальную цифровизацию Эстония начала в 2000 году с главного — оптимизации налоговых сервисов. В результате сегодня Эстония одна из ведущих стран в мире по дешевизне сбора налогов. По данным Организации экономического

сотрудничества и развития, в 2012 году в Эстонии стоимость сбора 100 евро налогов составляла 0,37 евроцентов. Для сравнения, в Украине стоимость сбора 100 евро налогов составляла в 2012 году 1,25 евро.

Эстония по этому показателю сопоставима с Швецией. И вот, что интересно. При том, что стоимость сбора налогов в Швеции почти в три раза дешевле, чем в Украине, один сотрудник налоговой службы Швеции обслуживает 882 налогоплательщика, а в Украине — 73 налогоплательщика.

Это может говорить о том, что эффективность системы сбора налогов в Швеции в 2012 году была примерно в 36 раз эффективнее, чем в Украине.

Слева стоимость сбора налогов, % от суммы, справа количество плательщиков налогов на одного сотрудника налоговой службы Источник: финансовый обзор Украины за июнь 2017 года, Мировой банк

"Первый пилотный проект был сделан для малых предприятий, у которых единственная обязанность — платить налоги с зарплаты своих сотрудников", — рассказывает начальник отдела развития е-услуг Министерства экономики и коммуникаций Янек Розов.

В результате реализации проекта эстонский предприниматель может открыть счет в банке, предназначенный только для выплаты зарплаты, и открыть к нему доступ для налогового и таможенного департаментов.

После этого предпринимателю не нужно каждый месяц подавать налоговую декларацию. Он просто выплачивает зарплату, а налоговые органы самостоятельно высчитывают и списывают все налоги.

Еще проще работает процедура подачи налоговой декларации физических лиц. Эта услуга в Эстонии очень популярна, потому что многие граждане хотят получить обратно переплаченную часть подоходного налога. 20 лет назад декларация была очень сложная: много страниц, таблиц, полей для заполнения.

Теперь благодаря системе X-Road и ряду других IT-систем, 70% налогоплательщиков декларацию подают буквально в один клик. Все доходы и расходы система "подтягивает" автоматически. И если гражданин согласен с автоматически сформированной декларацией, он ее отправляет в один клик, нажав кнопку "Ок".

Правительство

X-Road начал работать в Эстонии в 2001 году. До этого момента еженедельные заседания Кабинета Министров длились 4-5 часов. В 2018 году длительность встреч эстонских министров в доме правительства составляла в среднем 30 минут.

Например, в день визита украинских журналистов заседание длилось 9 минут, а рекорд был поставлен в 2018 году — все решения министры приняли за 28 секунд.

Такой скорости работы Кабинет министров обязан полной цифровизации процесса принятия правительственных решений. Процесс основан на 5 главных IT-инструментах: е-Кабинет и е-Консультация, X-Road, Центр обмена электронными документами и Цифровая идентификация.

е-Кабинет — закрытая система. Используется для сессий правительства;

е-Консультация — открытая для общественности система. Представляет документы и проекты документов правительства, показывает в открытом режиме процесс государственных и внутриминистерских консультаций по поводу тех или иных документов.

X-Road — обеспечивает обмен данными между IT-системами.

Центр обмена электронными документами — обеспечивает электронный документооборот в правительстве.

Цифровая идентификация — обеспечивает работу инфраструктуры цифровой идентификации членов правительства и госслужащих.

Описанная выше система позволяет правительству на своих заседаниях принимать 90% решений без дискуссий. У министров есть все инструменты, чтобы в электронной форме подготовится к голосованию по каждому вопросу повестки дня.

Примечательно, что у министров нет специальных средств идентификации в системе электронного правительства. Министры, как и абсолютно все граждане Эстонии используют для цифровой идентификации технологию Mobile ID или карту эстонца с электронным чипом.

Министрам и госслужащим также не нужны специальные гаджеты для работы в системе электронного правительства. Они могут использовать любой привычный им собственный гаджет: будь то планшет, смартфон, ноутбук или стационарный компьютер.

Интересно, что "цифровой" Кабинет министров Эстонии был создан за 130 тыс дол, которые были предусмотрены на закупку бумаги для работы этого Кабинета министров в течение одного года.

Например, в министерстве иностранных дел, где работает 280 чиновников, было 80 принтеров и специальный человек, который занимался обслуживанием этих принтеров. После запуска цифрового правительства в министерстве остался 1 принтер, а человек был уволен.

Сегодня правительство использует бумагу только в одном случае: когда нужно ответить на письменный запрос гражданина Эстонии. Всего за пять лет на внедрение и развитие цифрового правительства было потрачено 170 тыс дол налогоплательщиков.

Цифровое правительство и электронный документооборот не только экономят огромные деньги и массу времени, они предотвращают злоупотребления и коррупцию.

Каждый электронный документ в системе оставляет электронный след: известно, кто и когда создал документ, кто, когда, какие изменения внес, любые действия с документом фиксирует система.