Офіційно: Deutsche Bank та Commerzbank розпочали переговори про злиття

Провідні німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank проводять переговори щодо можливого злиття.

Про це повідомили обидві фінансові установи, передає DW.

Зокрема, повідомляється, що правління Deutsche Bank "ухвалило рішення перевірити стратегічні опції". Перевірка має визначити, чи посилять ці опції прибутковість і перспективи зростання банку. Фінансова установа вказала при цьому на відсутність гарантій, що це призведе до якоїсь транзакції.

Голова правління Deutsche Bank Крістіан Зевінґ у повідомленні для співробітників банку наголосив, що питання злиття в жодному разі не є вирішеним.

У свою чергу Commerzbank (обсяг активів якого становить 462 млрд євро) повідомив про "переговори щодо можливого майбутнього злиття, результат яких не є визначеним".

Злиття Deutsche Bank і Commerzbank може привести до створення третього за величиною активів банку у Європі після британського HSBC і французького BNP Paribas — близько 1,9 трлн євро.

Нагадуємо:

Після трьох років збитків, кількох спроб реструктуризації, перестановок в керівництві, зниження рейтингів і провалу американським підрозділом Deutsche Bank стрес-тестів ФРС США багато інвесторів втратили віру в найбільший банк Німеччини, акції якого впали на 43% в 2018 році.