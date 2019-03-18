НБУ на минулому тижні різко збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк України в період з 11 по 15 березня продав на міжбанківському валютному ринку 109,5 мільйона доларів, що майже вдвічі більше, ніж за весь період з початку року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані НБУ.

Обсяг купівлі валюти на минулому тижні впав до 15 млн доларів з 211,7 млн ​​доларів тижнем раніше, в результаті чого чистий продаж валюти становив 94,5 млн доларів.

Інформація про інструменти інтервенцій, який Нацбанк використовував на минулому тижні, поки відсутня.

Учасники ринку називають однією з причин таких інтервенцій виплату "Укрзалізницею" на минулому тижні 175 млн доларів у рахунок часткового погашення єврооблігацій і купона по ним.

В "Укрзалізниці" припустили, що валютні коливання могли стати наслідком збігу інших факторів.

В цілому з початку року НБУ купив на міжбанку 761,6 млн доларів, а продав - 166,83 млн доларів.

Гривня різко подешевшала вперше з середини лютого: долар на міжбанку наблизився до позначки 27 грн за долар, євро - знову дорожче 30 грн.