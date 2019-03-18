Як демонтують Шулявський міст

На Шулявському шляхопроводі у Києві розпочалися роботи з демонтажу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу організовано прилеглими вулицями.

Так, на шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Громадський транспорт із 17 березня на час реконструкції Шулявського шляхопроводу змінить свою роботу.

Окрім того, на період проведення реконструкції Шулявського шляхопроводу зміниться робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі.

Нагадуємо:

Право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.

Максим Микитась – народний депутат і відомий столичний забудовник. Він є екс-керівником корпорації "Укрбуд".

Затверджений КМДА проект передбачає будівництво неповної "конюшини" з трьома з'їздами (замість класичних для "конюшини" чотирьох).

Загальна кошторисна вартість будівництва становитиме близько 1 млрд грн, терміни виконання робіт - 17,5 місяців.

Громадська організація подала позов до суду проти КМДА з вимогою скасувати реконструкцію Шулявської розв’язки за проектом "неповного чотирилисника".

В травні 2017 року на сайті Київської міської ради була створена петиція №6240 з вимогою реалізувати на Шулявці трирівневу розв'язку з реверсивним кільцем. У серпні петиція набрала необхідні 10 тис голосів і була передана на розгляд в профільні комісії Київради.

За словами прес-служби КМДА, проектні рішення варіанту трирівневої розв’язки були направлені до Департаменту містобудування та архітектури, де вже розглядалися матеріали розробленого ТЕО двох інших проектів.

Автор трирівневої розв'язки Віктор Петрук заявив, що його проекту не дають пройти державну експертизу техніко-економічного обґрунтування.

Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням №1148 затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана.

Це сталося на наступний день після того, як комісія Київради з питань транспорту не підтримала петицію киян, що передбачає проведення міжнародного конкурсу на кращий проект реконструкції.

Головний інженер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" Олександр Здольник заявляв, що демонтажні та будівельні роботи проводяться "з таким розрахунком, щоб на майбутнє був простір для якихось інших інженерно-транспортних рішень".

"Мережі почали перекладати так, щоб бути на 100 відсотків впевненими, що в будівельну систему поміститься щось більше. Наприклад, раптом нащадки захочуть побудувати розв'язку за кресленнями Віктора Петрука", - повідомив чиновник.

Економічна правда