Новини дня: про 0,01 кубометра газу та ще один кредит для України

Про що всі говорять сьогодні?

Про 0,01 кубометра газу. Кабінет міністрів України знизив норму споживання газу для споживачів без лічильників до 3,28 куб. м з 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням.

Про ще один кредит для України. Україна залучила кредит у розмірі 529 мільйона євро на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Про компенсацію від росіян. НАК "Нафтогаз України" отримала позитивне рішення арбітражу у місті Гаага, де розглядалось питання щодо втрачених компанією активів у Криму.

Про паливну кризу в УЗ. Філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" знову на десять днів продовжила термін прийому заявок на участь в формульному тендері з поставки дизельного палива.

Про нові критерії НБУ. Національний банк змінить критерії, за якими щороку визначає системно важливі банки на наступний рік.

Про ще одні таємні угоди Гладковського. З грудня 2018 року по сьогоднішній день Автоскладальний завод №2 Компанії "Богдан Моторс" отримав 510 млн гривень на виконання таємних угод з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання автотранспорту.

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