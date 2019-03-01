Паливна криза в "Укрзалізниці": чергова закупівля провалилася

Філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" знову на десять днів продовжила термін прийому заявок на участь в формульному тендері з поставки дизельного палива.

Про це свідчать дані системи ProZorro, передає enkorr.

Прийом заявок продовжено на чотири тендери, кожен з яких передбачає закупівлю 15 тис. т дизельного палива.

Тижнем раніше "Укрзалізниця" також продовжила термін прийому заявок тільки по 4 з 7 процедур, а решта дві були скасовані через відсутність заявок від постачальників.

Таким чином із заявлених в кінці грудня минулого року семи тендерів на 100 тис. т активними залишаються чотири на поставку 60 тис. т.

Ця закупівля була оголошена 22 грудня 2018 р. Спочатку кінцевий термін подачі заявок був визначений - 22 січня, потім - 29 листопада, 5 лютого і 13 лютого, 21 лютого, 1 березня і тепер 11 березня.

Причина продовження термінів офіційно не повідомляється. У той же час, за даними enkorr, ЦОП надав додатковий тиждень для подачі заявок у зв'язку з відсутністю інтересу трейдерів через низьку очікувану вартість ресурсу.

Вона була розрахована в день оголошення торгів на рівні 26 488,86 грн / т.

Нагадаємо:

Минулого тижня "Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива в зв'язку з припиненням поставок та критично низькими запасами.

У компанії заявили, що мають більш ніж тижневий запас дизпалива для безперебійної роботи галузі.

Прес-служба УЗ розповсюдила повідомлення про можливі плани самостійно закуповувати ДП у зарубіжних виробників.