Кабмін "вжарив" облгази, знизивши норму для споживачів

Кабінет міністрів України знизив норму споживання газу для споживачів без лічильників до 3,28 куб. м з 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час Години запитань до уряду в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Дане рішення уряд ухвалив у середу, 27 лютого, у відповідь на оскарження облгазами/газзбутами у судах прийняті 30 січня норми споживання, які були встановлені постановою №63 на рівні 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і ЦГВ; 5,39 куб. м - з газовою плитою, без ЦГВ і водонагрівача; 10,49 куб. м - з газовою плитою і водонагрівачем.

Коментуючи оскарження облгазами знижених норм споживання, Рева відзначив, що на наступному засіданні Кабмін розгляне комплекс заходів щодо врегулювання даної ситуації.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Кабінет міністрів в кінці січня 2019 року повернув знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників, зокрема, встановивши норму в розмірі 3,29 куб. м.

Гройсман пообіцяв, що в разі оскарження облгазами / газзбутами у судах затверджених 30 січня норм споживання уряд у відповідь буде цілеспрямовано їх знижувати на 0,01 куб. м.