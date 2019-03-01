Україна отримала півмільярда євро на розвиток економіки від МБРР

Україна залучила кредит у розмірі 529 мільйона євро на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Як зазначається, кредит наданий Deutsche Bank під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це вже другий кредит, залучений під гарантію саме МБРР.

Україна отримає цю позику двома траншами: траншем A у розмірі 240 млн євро з терміном погашення 4 роки і траншем B у розмірі 289 млн євро – на 10 років.

Також у міністерстві повідомили, що за цим кредитом було використано другу частину гарантії МБРР на 750 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше до державного бюджету України надійшли кошти від кредиту у розмірі 349,3 мільйона євро, наданого Deutsche Bank під гарантію Світового банку.

Економічна правда