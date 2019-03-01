"Нафтогаз" отримав позитивне рішення арбітражу в Гаазі проти РФ

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НАК "Нафтогаз України" отримала позитивне рішення арбітражу у місті Гаага, де розглядалось питання щодо втрачених компанією активів у Криму.

Це рішення прокоментував глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв під час брифінгу в п’ятницю.

За його словами, компанія змогла довести у трибуналі, що Росія як держава винна у втраті активів "Нафтогазу" і має за це відповідати – тобто надати НАК компенсацію.

Попередньо суму збитків оцінили у 5 мільярдів доларів, заявив Коболєв. Однак остаточне рішення щодо суми компенсації буде прийняте на почату наступного року, додав глава правління НАК.

Коболєв також зазначив, що особливістю рішення щодо "Нафтогазу" є історія захоплення компанії.

Він нагадав події лютого і березня 2014 року, коли самопроголошена влада Криму будувала доказову базу на тому, що вони начебто націоналізували активи "Нафтогазу" своїм рішення. Однак зазначеним вище рішенням компанія змогла довести, що захоплення активів відбулось Росією одночасно або відразу після анексії Криму.

"Саме доведення цього факту ми вважаємо головною перемогою саме в цьому кейсі проти Російської Федерації", - підкреслив Коболєв.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Нафтогазу" підтримала продовження контракту Андрія Коболєва, однак цей процес не завершено до обговорення з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Раніше співрозмовник ЕП повідомив, що Наглядова Рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Економічна правда