Фірма Гладковського отримала ще півмільярда по таємним угодам

З грудня 2018 року по сьогоднішній день Автоскладальний завод №2 Компанії "Богдан Моторс" отримав 510 млн гривень на виконання таємних угод з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання автотранспорту.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.

Гроші надходили з казначейського рахунку в Черкаській області на приватний рахунок "Богдан Моторс", відкритий в "Правекс-банку". Невелика частка коштів була перерахована деяким приватним підрядникам. Зокрема ТОВ "Богдан Індустрія", яке також входить в корпорацію "Богдан", отримало 20,3 млн гривень на постачання автомобiлiв Great Wall.

Інформація з порталу використання публічних фінансів

За що саме сплачено гроші - кількість авто та вартість за одиницю - не вказано. Разом з тим, нещодавно прес-служба "Богдан" повідомила, що цього року корпорація підписала нові контракти із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" та вантажівок "Богдан 6317" до Збройних сил України.

"Багатомільйонні суми та довгостроковість контрактів між Міноборони та корпорацією "Богдан" можуть свідчити про те, що сьогодні автопарк армії під прикриттям державною таємниці фактично формує бізнес першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського", - вважає Канєвський.

Нагадаємо:

Корпорація "Богдан" раніше наполягала, що деталі контрактів з Міністерством оборони, які виконуються під грифом державної таємниці, не можуть бути розкриті для суспільства та засобів масової інформації.

У четвер стало відомо, що "Богдан" постачатиме армії ще й броньовик "Барс-8".

Власником корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс, відомий як давній бізнес-партнер президента Петра Порошенка. Високопосадовець не раз заявляв, що не може впливати на рішення Міноборони.

Крім того, Гладковський наголошує, що у 2014 році вийшов із управління усіма підприємствами, які входять до структури корпорації "Богдан".

Зараз Гладковський відсторонений від посади після корупційного скандалу. За інформацією журналістів "Bihus.info", син Гладковського, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду. За даними фактами НАБУ розпочало власне розслідування.

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Економічна правда