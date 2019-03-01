НБУ визначатиме системно важливі банки по-новому

Національний банк змінить критерії, за якими щороку визначає системно важливі банки на наступний рік.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Відповідне рішення пов’язане з необхідністю врахування міжнародної практики у визначенні критеріїв системної важливості, зокрема рекомендацій Європейського наглядового органу (European Banking Authority). Нові підходи мають точніше відображати значимість банків для ринку", - заявили в НБУ.

Відтак, Національний банк планує впродовж березня-квітня завершити оновлення методології оцінки системної важливості банків.

"Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік буде оприлюднено на сайті НБУ до 1 червня 2019 року", - запевнили в прес-службі.

Нагадаємо:

Відповідно до чинних критеріїв з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались Приватбанк, Укрексімбанк та Ощадбанк. У 2019 році вони так само мають статус системно важливих.

Системно важливий банк – термін у законодавстві багатьох країн світу, яким визначають банки, банкрутство або неналежне функціонування яких може створити системні ризики для фінансової системи.

До системно важливих банків Національний банк може застосовувати посилені вимоги, зокрема підвищені нормативи ліквідності та капіталу. Це відповідає загальноприйнятій світовій практиці. Також статус системно важливого визначає особливий режим нагляду за банком.

Економічна правда