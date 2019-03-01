Вітряки, сонячні панелі та гаряча вода. Як київська багатоповерхівка стає енергонезалежною

Поки одні вірять обіцянкам політиків знизити ціни на газ, інші позбуваються залежності від дорогого палива. Для цього не обов'язково посідати ключові посади в Кабміні чи "Нафтогазі".

Можна почати з власного будинку.

ЕП відвідала київське ОСББ "Оберіг на Позняках", яке відоме успішними проектами з енергоефективності. Його прикладом надихаються не лише кияни.

Проста арифметика: мешканці будинку сплачують за опалення майже утричі менше, ніж інші споживачі.

Це не межа: з кожним роком вони стають все менш залежними від енергетичних монополістів.

Одна з останніх новацій — проект з розміщення сонячних панелей на фасаді будинку.

"Оберіг на Позняках" стало одним з перших столичних ОСББ, яке наважилося на такий крок.

Як мешканцям звичайного будинку вдалося залучити рекордну суму фінансування та як ОСББ планує перейти на автономне теплопостачання?

Вигнати шахраїв та створити якісне ОСББ

Зазвичай енергоефективні заходи у багатоквартирних будинках обмежуються заміною вікон, дверей, лампочок та утепленням фасаду. У київській багатоповерхівці на вулиці Миколи Бажана, 16 пішли далі: встановили сонячні панелі, вітрові генератори, теплові насоси, інтелектуальну систему управління.

В результаті мешканці мають автономну гарячу воду і скоро матимуть опалення за значно нижчими тарифами, ніж з централізованої системи. Звісно, ця казка ніколи не стала би реальністю без створення ОСББ. Йдеться, до речі, про організацію, яка управляє шестисекційним будинком на 422 квартири.

ЕП відвідала київське ОСББ "Оберіг на Позняках", яке відоме успішними проектами з енергоефективност

Будинок був зведений у 2004 році. Його життя можна поділити на два етапи: занепад і розквіт.

До 2013 року мешканці при попередньому керівництві ОСББ сплачували за послуги з утримання будинку 3,2 грн за кв м. При цьому керівництво не платило за комунальні послуги, а будинок був занедбаним.

Жителям довелося змінити керівництво. Процес тривав кілька років і це згуртувало власників квартир.

У спадок їм залишилося близько 2,5 млн грн боргів. Впоратися з халепою вдалося новому керівнику ОСББ Валерію Нікітченку, адвокату за фахом. Він каже, що очолив об'єднання, бо "більше не було кому".

"Мешканці не могли вигнати шахраїв, які очолювали попереднє ОСББ, і попросили мене як юриста допомогти.

Ми пройшли всі суди і притягнули їх до кримінальної відповідальності. Після того ніхто не хотів управляти будинком. Сусіди вмовили мене на рік — навести лад", — каже Нікітченко.

Проте йому довелось затриматися. Новий керівник де-факто очолив ОСББ у 2013 році, де-юре — у 2015 році. До того часу вдалось розрахуватися з боргами.

"У 2004 році шляхом фальсифікації рішення загальних зборів було зареєстровано ОСББ "Актив".

Мешканці будинку були вкрай незадоволені низькою якістю та високою вартістю обслуговування будинку, а також людьми, які цим займалися", — розповідає історію вигнання шахраїв Нікітченко.

Створення цього ОСББ оскаржили через суд, який постановив ліквідувати об'єднання. Згодом це рішення підтвердили Апеляційний суд та Верховний суд. Процесом ліквідації займалися представники старого ОСББ, які насправді не ліквідовували його, а лише накопичували борги.

Врешті мешканці ініціювали порушення кримінальної справи, відсторонили шахраїв від процедури ліквідації та обрали відповідальну людину.

Впоратися з халепою вдалося новому керівнику ОСББ Валерію Нікітченку

Перший крок: зменшити споживання

Через деякий час Нікітченко представив мешканцям будинку програму реконструкції з трьох напрямків: безпека, комфорт, енергоефективність.

Один з перших проектів — термічна модернізація будинку — почався п'ять років тому. Він складався з двох частин. Перша була спрямована на зменшення споживання тепла, друга — на зниження вартості електроенергії і тепла.

Спочатку в будинку утеплили фасад, замінили вікна й двері та встановили регулятори на батареях, які дозволяють знизити споживання тепла.

Усе освітлення багатоповерхівки в місцях загального користування замінили на діодне та обладнали датчиками руху. Лише цей захід, за розрахунками, дозволяє економити щонайменше 100 тис грн на рік.

Тепер об'єднання співвласників намагається знизити вартість тепла. Ціль — відмовитися від централізованого гарячого водопостачання й опалення та максимально здешевити їх використання узимку.

Сонячні панелі і вітроелектростанція

На фасаді багатоповерхівки одразу впадають в око сонячні панелі. Це лише незначна частина проекту власної генерації електроенергії.

"Плануємо розмістити сонячні панелі на всіх зручних для цього місцях — на всій площі даху, на всіх секціях будинку", — розповідає Нікітченко.

На фасаді багатоповерхівки одразу впадають в око сонячні панелі

На стіні встановили 135 панелей загальною потужністю понад 38 кВт. Їх вартість — 823 тис грн. Загальна вартість проекту сонячної генерації — 5,24 млн грн.

"Розрахувати термін окупності сонячних панелей складно, бо вони є частиною загального проекту.

Продуктивність панелей на фасаді відрізнятиметься від продуктивності панелей на різних секціях будинку. Є прогнозована цифра окупності всього проекту — близько десяти років", — каже керівник ОСББ.

Оскільки будинок великий і на даху багато витяжок, то згодом над усім дахом зведуть металеву конструкцію, на яку встановлять фотопанелі.

Їх загальна потужність, за словами керівника ОСББ, становитиме близько 300 кВт. Електроенергія йтиме в мережу будинку для власного споживання.

Згодом над усім дахом зведуть металеву конструкцію, на яку встановлять фотопанелі

Також на даху змонтували і готують до запуску вітроелектростанцію потужністю 18 кВт. Її встановили на найвищій точці будинку, де середня швидкість вітру — 6 м/с.

Станція має дев'ять вітряків й обладнана акумуляторними батареями.

Вартість ВЕС — понад 4 млн грн, окупність — 25 років. Однак окупність для мешканців, враховуючи часткове фінансування міста, становитиме вісім років.

На даху змонтували і готують до запуску вітроелектростанцію потужністю 18 кВт

"Влітку і частково восени та навесні плануємо використовувати лише альтернативні види енергії, а взимку — суттєво економити", — каже керівник. Продавати електроенергію з альтернативних джерел за "зеленим" тарифом в ОСББ не планують, щоб не втратити статус неприбуткової організації.

Автономне теплопостачання та гаряча вода

До початку термічної модернізації, за словами Нікітченка, в холодні місяці будинок споживав 1 тис гігакалорій тепла, зараз — близько 480.

"Люди люблять економити, коли це відображається у квитанціях, тому ми встановили розподільники тепла. За європейською статистикою, лише тоді споживання тепла знижується на 40-60%", — зазначає голова правління ОСББ.

"Люди люблять економити, коли це відображається у квитанціях, тому ми встановили розподільники тепла"

Щоб навчити мешканців користуватися регуляторами, у будинку збільшили температуру води в батареях. "Якщо регулятор увімкнути на максимум, то температура повітря у квартирах сягне 24-25 градусів", — каже Нікітченко.

У планах — скоротити споживання тепла на 70-80% від початкових показників, а потім удвічі, до 14 грн за кв м, знизити вартість тієї частини, яка споживається.

Для порівняння: вартість тепла з централізованої системи від "Київтеплоенерго" становить 38,5 грн за кв м за відсутності лічильника.

Здешевити опалення планують не лише завдяки економії, а й шляхом зменшення витрат на підігрів води, поєднуючи різні технології.

У двох з п'яти секціях будинку встановлені геотермальні теплові насоси, які беруть тепло із свердловин глибиною до 30 метрів. Їх використовують для першого етапу підігріву води.

Насос нагріває воду до 35-38 градусів. Далі його робота стає менш економічно доцільною, тому догріває воду проточний нагрівач води "Гольфстрім" потужністю 70 кВт. Він працює лише вночі, коли вартість електроенергії найнижча.

У двох з п'яти секціях будинку встановлені геотермальні теплові насоси, які беруть тепло із свердловин глибиною до 30 метрів

Вода накопичується в утеплених баках об'ємом 27 кубометрів. Ці ємності розташовані у підвалах і здатні довго зберігати температуру.

За словами Нікітченка, поєднання технологій дозволяє отримувати удвічі меншу вартість 1 гігакалорії тепла, ніж з централізованого теплопостачання.

"З дуже високим ККД ми забезпечуємо гарячою водою половину мешканців будинку. Для іншої частини воду нагріваємо тепловими насосами, які беруть тепло з вентиляційних шахт будинку", — говорить керівник ОСББ.

Витяжки будинку завжди, навіть узимку, мають температуру близько 17 градусів. Тепловий насос перетворює це тепло з коефіцієнтом один до чотирьох.

Крім того, у підвалі встановлюють чотири баки-акумулятори об'ємом 130 куб м, які нагріватимуться електричними котлами вночі за низьким тарифом.

"Коли це буде запущено, плануємо перекрити вентиль теплопроводу міста. Використовуватимемо його лише як резерв у випадку аварій чи при екстремально низьких температурах", — підкреслює Нікітченко.

За його словами, уже виконано близько 70% робіт.

Електроенергію для підігріву води планують отримувати насамперед від енергії сонця й вітру. У планах — наблизитися до нульової вартості гарячої води.

Утеплитися допоможе місто

Кошти на реалізацію енергоефективних заходів мешканці отримали завдяки муніципальній програмі "70/30", яка спрямована на підтримку енергоефективності багатоквартирних будинків, зокрема ОСББ та ЖБК. Програма передбачає відшкодування 70% витрат на енергоефективні заходи.

"Ми не просто ремонтуємо під'їзд, а покращуємо енергоефективність будинку, зменшуємо витрати на опалення. Це набагато вигідніше, ніж видавати субсидії.

Зменшення споживання енергії вигідне й місту", — зазначає Нікітченко.

30% коштів з 31,3 млн грн — внесок мешканців. Якщо розділити цю суму на 422 квартири та 22 нежитлові приміщення, вийде понад 20 тис грн.

"Заплатити ці 30% одразу з кишені було б непросто, тому ми взяли кредит в Укргазбанку. Крім того, ми скористалися можливістю компенсації — "теплим кредитом". Так ми отримали ще 70% знижки", — розповідає керівник ОСББ.

У підсумку сукупний вклад мешканців зменшився до 3 млн грн. В середньому кожен власник заплатив 6 700 грн.

"Якщо рахувати, скільки ми економимо, то ці цифри перекривають витрати мешканців на всі роботи", — каже Нікітченко.

За його словами, спочатку будинок мав клас енергоефективності F.

Це рівень "сталінки".

Після першого етапу модернізації клас зріс до C. Після завершення усіх запланованих заходів керівництво ОСББ розраховує вийти на клас В.

Фото Вікторія Червона