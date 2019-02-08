Новини дня: про зростання цін, звільнення Прохоренка та аграрні дотації

Про Наглядові ради держбанків. Комітет фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради обрав членів спостережних рад державних банків за квотою комітету.

Про співпрацю з МВФ. Програма співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною націлена на досягнення стійкого зростання економіки країни і підвищення рівня життя її громадян.

Про аграрні дотації. У 2018 році найбільшу допомогу від держави отримали фірми, пов’язані з мільярдером Юрієм Косюком — близько 970 мільйонів гривень.

Про звільнення Прохоренка. "Нафтогаз" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком з 15 березня.

Про зарплати українців. Реальні зарплати зростуть на 7% у 2019 році і надалі їх щорічне зростання уповільниться до близько 4%.

Про зростання цін. Національний банк зберіг прогноз інфляції на 2019-2020 роки на колишньому рівні.

Про електромобілі. У січні українці поставили на облік 441 електромобіль, у порівнянні з минулим роком попит на електромобілі в Україні виріс в 2,3 раза.

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