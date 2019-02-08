За місяць в Україні різко збільшився попит на електромобілі
У січні українці поставили на облік 441 електромобіль, у порівнянні з минулим роком попит на електромобілі в Україні виріс в 2,3 раза.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Як і раніше, основну масу в "зеленому" сегменті авторинку склали старі автомобілі, ввезені з-за кордону. У січні їх було 404 шт.
Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf. За місяць 231 автомобіль цієї моделі поповнив національний автопарк.
А лідером серед нових електрокарів став JAGUAR I-Pace, перевагу якому віддали 13 автомобілістів. Варто відзначити, що в реєстраціях минулого місяця старих JAGUAR I-Pace не було зовсім.
Топ-10 первинного ринку електромобілів січня виглядає наступним чином:
Nissan Leaf – 231 шт.
Renault Zoe – 29 шт.
Tesla Model S – 28 шт.
BMW i3 – 27 шт.
Fiat 500e – 24 шт.
Volkswagen е-Golf – 18 шт.
Tesla Model X – 16 шт.
Jaguar I-Pace – 13 шт.
KIA Soul EV – 11 шт.
Chevrolet Bolt і Mercedes-Benz B Electric Drive – по 10 шт.
Як повідомлялося раніше, у січні 2019 року споживча активність на ринку нових легкових автомобілів зупинилася на позначці 5,2 тисячі машин, у порівнянні з минулим роком січневий попит на нові авто зменшився на 21%.
У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.
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