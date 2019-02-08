За місяць в Україні різко збільшився попит на електромобілі

У січні українці поставили на облік 441 електромобіль, у порівнянні з минулим роком попит на електромобілі в Україні виріс в 2,3 раза.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Як і раніше, основну масу в "зеленому" сегменті авторинку склали старі автомобілі, ввезені з-за кордону. У січні їх було 404 шт.

Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf. За місяць 231 автомобіль цієї моделі поповнив національний автопарк.

А лідером серед нових електрокарів став JAGUAR I-Pace, перевагу якому віддали 13 автомобілістів. Варто відзначити, що в реєстраціях минулого місяця старих JAGUAR I-Pace не було зовсім.

Топ-10 первинного ринку електромобілів січня виглядає наступним чином:

Nissan Leaf – 231 шт.

Renault Zoe – 29 шт.

Tesla Model S – 28 шт.

BMW i3 – 27 шт.

Fiat 500e – 24 шт.

Volkswagen е-Golf – 18 шт.

Tesla Model X – 16 шт.

Jaguar I-Pace – 13 шт.

KIA Soul EV – 11 шт.

Chevrolet Bolt і Mercedes-Benz B Electric Drive – по 10 шт.

Як повідомлялося раніше, у січні 2019 року споживча активність на ринку нових легкових автомобілів зупинилася на позначці 5,2 тисячі машин, у порівнянні з минулим роком січневий попит на нові авто зменшився на 21%.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Читайте також: Бум "зелених" машин: 10 головних перемог електрокарів в Україні