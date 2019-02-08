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Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету

П'ятниця, 8 лютого 2019, 12:10

У 2018 році найбільшу допомогу від держави отримали фірми, пов’язані з мільярдером Юрієм Косюком — близько 970 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні Радіо Свобода.

Загалом на всіх аграріїв торік, за даними Мінагрополітики, розподілили близько 4 мільярдів гривень. Компанії, пов’язані із Косюком, отримали чверть від цієї суми.​

"Є система підтримки аграріїв. І хто та скільки отримує, вирішується автоматично", – наголошує прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Крім того, мільйони державної допомоги у 2018 році отримали компанії, власниками яких є депутати, члени аграрного комітету Верховної Ради, або ж агрофірми їхніх родин, родичів чи помічників.

За даними журналістів, більшість із отримувачів державної допомоги пов’язана з депутатською групою "Воля народу" та "Блоком Петра Порошенка".

Наприклад, одразу дві компанії – ТОВ "УкраАгроКом" і ТОВ "Колос", – де бенефеціарним власником є член аграрного комітету від "Блоку Петра Порошенка" Анатолій Кузьменко, – отримали у 2018 році допомогу від держави загалом на 3,5 мільйони гривень.

Сам Кузьменко наголошує, що мільйони отримав не він, а компанія, "згідно з ухваленими законами".

Одну із найбільших дотацій на Чернігівщині (за напрямком – утримання корів) – 2,5 мільйони – отримала у 2018 році і фірма родини (дружини і батька) члена профільного парламентського комітету від "БПП" Олега Дмитренка – сільськогосподарське товариство "Батьківщина".

"В державі, у Міністерстві аграрної політики зацікавлені в тому, щоб усі підприємства зберігали тваринництво. Я знаю, що в підприємства, де працює моя дружина, мій батько, одна з найбільших кількість голів великої рогатої худоби. Вони на сьогоднішній день утримують понад 5 тисяч голів великої рогатої худоби. І це державна дотація на утримання великої рогатої худоби, щоб і ви і ми мали кожен день молоко, м’ясо і так далі", – пояснив він.

Його колега по фракції і по комітету Петро Юрчишин до свого депутатства очолював підприємство "Візит", яке заснували його дружина і брат.

Минулого року ця фірма отримала від держави для часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин 6 мільйонів гривень. І це – одна з найбільших сум, наданих державою у Вінницькій області.

"Мій брат є заслуженим працівником сільського господарства України. Він інвалід першої групи, який не працює, який відмовився від всіх пільг. І сьогодні він створив 2,5 тисячі робочих місць, будує ферму, створює робочі місця. Я не знаю, скільки це. Це не стосується мене, бо у мене є депутатська діяльність", - сказав Юрчишин.

Фірма "Бучачагрохлібпром" Петра Гадза на Тернопільщині – помічника депутата аграрного комітету від "БПП" Миколи Люшняка – отримала за різними напрямками щонайменше 14 мільйонів держпідтримки.

"Просте фермерське село, 1500 гектарів землі, уже тридцять років працюємо як окрема одиниця, даємо людям повністю роботу, люди працюють, люди заробляють кошти", – відповів депутат.

Депутат від "Опозиційного блоку" Денис Омельянович теж є членом аграрного комітету Верховної Ради. У його декларації – цінні папери акціонерного товариства "АПК-Інвест". Ця фірма отримала у 2018 році найбільшу допомогу в Донецькій області за напрямком відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин – близько півтора мільйона гривень.

Близько 60 мільйонів пішло до фірми члена аграрного комітету Верховної Ради від групи "Воля народу" Сергія Лабазюка.

Загалом регіони, де розташовані підприємства Косюка та Лабазюка, – Вінницька, Хмельницька й Черкаська області, – отримали найбільше дотацій.

"Підприємство, на якому працює 6 тисяч працівників, яке сплачує найбільше податків, яке є бюджетоутворюючим у Хмельницькій області, де воно фізично розташоване. Було б це фермерське господарство з трьома коровами – це було б несправедливо, бо це була б якась корупційна складова", – пояснив Лабазюк.

Найменше дотацій отримала Донецька область – лише 328 тисяч гривень.

Іще 9 областей, серед яких, зокрема, Одеська, Херсонська, Закарпатська й Сумська, – взагалі не отримали за цим напрямком жодної копійки.

У самому агрохолдингу Косюка "Миронівський хлібопродукт" вважають, що можливості рівні для всіх.

"Будь-яка компанія, незалежно від імені її власника чи масштабів бізнесу, може претендувати на отримання державних дотацій, якщо дотримується умов постанови Кабміну від 7 лютого 2018 року. Весь обсяг державної підтримки, які одержали підприємства "МХП" у 2018 р., був наданий на підставі їхньої повної відповідності критеріям, встановленим чинним законодавством", – мовиться у відповіді прес-служби компанії.

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