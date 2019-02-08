Прохоренко залишить посаду в "Укргазвидобуванні" у березні

Олег Прохоренко Фото Економічна правда

НАК "Нафтогаз України" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком з 15 березня.

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу".

До затвердження наглядовою радою Нафтогазу нового голови правління Укргазвидобування тимчасово виконувати обов’язки керівника цієї компанії буде директор групи Нафтогаз з інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов. Зміни відбуваються в рамках трансформації групи Нафтогаз та створення дивізіонів за бізнес-напрямками.

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв подякував Прохоренку.

"Прийнявши управління компанією в умовах надзвичайно обмежених ресурсів, Олег зумів не допустити зменшення видобутку газу. Він домігся незаперечного прогресу у оновленні УГВ та запровадженні нових технологій, зокрема, інтенсифікації виробництва", – цитує прес-служба "Нафтогазу" слова Коболєва.

Прохоренко також подякував команді Укргазвидобування та Нафтогазу.

"Ми змінили тренд видобутку газу в Україні з падіння до зростання, створили ринок сервісних послуг в газовидобуванні, оновили застарілу матеріально-технічну базу, створивши передумови до збільшення видобутку природного газу у майбутньому", — зазначив він.

За словами Андрія Фаворова, газовий дивізіон Нафтогазу орієнтуватиметься на підвищення операційної ефективності та конкурентоспроможності.

"Ми продовжимо роботу над збільшенням економічно обґрунтованого видобутку, розширенням нашої ресурсної бази, трансформацією Нафтогазу та збільшенням цінності компанії для наших акціонерів - народу України", — зазначив Фаворов.

Нагадаємо, у грудні Прохоренко був звільнений зі складу правління НАК "Нафтогаз України".

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Економічна правда