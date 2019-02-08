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Реальні зарплати українців зростуть на 7% за рік — НБУ

П'ятниця, 8 лютого 2019, 13:15
 

Реальні зарплати зростуть на 7% у 2019 році і надалі їх щорічне зростання уповільниться до близько 4%.

Про це йдеться у "Інфляційному звіті" Національного банку за січень 2019 року.

"Темпи зростання середньої номінальної заробітної плати уповільнюватимуться (з близько 16% у поточному році до 9% у 2021 році) як за рахунок послаблення відпливу робочої сили в країни ЄС, так і за рахунок зниження темпів конвергенції зарплат", - йдеться у звіті.

На думку представників Нацбанку, усе ще високий рівень безробіття (8,5 – 8,7%) на прогнозному горизонті обумовлюватиметься повільними темпами зростання економіки на тлі жорсткої монетарної та фіскальної політики.

"Уповільнення міграційних процесів та вирівнювання диспропорцій на ринку праці знижуватимуть тиск на зростання заробітних плат", - вважають в НБУ.

 

Нагадуємо:

Реальна заробітна плата в Україні в грудні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року зросла на 9,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в грудні 2018 року в річному вимірі збільшилася на 20,5%.

Заробітна плата найбільше зросла в будівництві (на 28,6%), сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 27,8%) і промисловості (на 24%).

Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.

Економічна правда

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зарплати НБУ

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