НБУ зберіг прогноз інфляції на найближчі роки
Національний банк зберіг прогноз інфляції на 2019-2020 роки на колишньому рівні.
Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.
Прогноз зростання цін в 2019 році - 6,3% на кінець року.
Зазначається, що в 2019-2020 роках споживча інфляція буде знижуватися - до верхньої межі цільового діапазону 5%±1 п.п. на початку 2020 року і цільового рівня 5% в кінці року.
Головними факторами, які зумовлять зростання цін в 2019 році, будуть підвищення тарифів і заробітних плат, які будуть збільшувати виробничі витрати бізнесу і стимулювати споживчий попит.
Однак на прогнозному горизонті проінфляційний вплив цих факторів буде поступово послаблюватися.
Зниження інфляції буде забезпечувати жорстка монетарна політика НБУ і стримана фіскальна політика уряду щодо значних обсягів планових погашень держборгу.
Також уповільненню інфляції сприятимуть низька волатильність курсу гривні і помірні темпи зростання цін на імпортні товари, в тому числі енергоносії і продовольство.
Нагадуємо:
Національний банк України мав намір переглянути прогноз щодо інфляції на 2019 рік у бік підвищення з початкових 6,3%.
Як бачимо, прогноз залишвся незмінним.
Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%.
Показник зростання інфляції в 2016 році становив 12,4%, 2015 році - 43,3%, 2014 році - 24,9%, у 2013 році - 0,5%.
Економічна правда
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