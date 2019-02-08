Нардепи обрали своїх представників до наглядових рад держбанків

Комітет фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради обрав членів спостережних рад державних банків за квотою комітету.



Про це повідомив народний депутат Павло Різаненко журналісту ЕП.

Так, представником від комітету ВР у наглядову раду Приватбанку обрано Олексієнка Сергія Олександровича.

У наглядову раду Укрексімбанку за квотою ВР увійде Шульга Алла Анатоліївна.

Кандидатура від нардепів у НР Ощадбанку — Власов Дмитро Володимирович.

Крім того, комітет визначив Павла Різаненка представником Комітету у конкурсній комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, який передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, зокрема, шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів і парламенту.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами: це - "Приватбанк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк".

Олександр Мойсеєнко, ЕП