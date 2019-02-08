У МВФ назвали основну мету співпраці з Україною

Програма співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною націлена на досягнення стійкого зростання економіки країни і підвищення рівня життя її громадян.

Про це повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Основна мета нашої співпраці - це досягнення стійкого зростання економіки України і підвищення рівня життя населення. Ми активно підтримуємо економічну програму України і постійно тримаємо зв'язок з українською владою", - сказав він, відповівши на ремарку журналіста про заяви різних політичних сил щодо доцільності співпраці з Фондом, які почастішали напередодні виборів.

Крім того, Райс нагадав заяву глави МВФ Крістін Лагард за підсумками зустрічі президентом Петром Порошенко в Давосі наприкінці січня про необхідність прискорення реформ в Україні.

Нагадуємо:

18 грудня 2018 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

Завдяки цим траншам міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.