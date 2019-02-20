Новини дня: новий потяг до ЄС, розкрадання в "Укргазбанку", Youtube

Про податки. Бюджет 2018 року не виконано ані за доходами, ані за видатками.

Про розкрадання в "Укргазбанку". Суд заарештував екс-посадовців "Укргазбанку", підозрюваних у привласненні 39 млн гривень.

Про Youtube. Сервіс відеохостингу YouTube оголосив про зміну правил.

Про новий потяг до ЄС. У червні "Укрзалізниця" запустить поїзд із закарпатського міста Мукачева до словацького міста Кошице.

Про євробляхи. Період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50% вирішили не продовжувати, закінчивши його 22 лютого. Станом на 19 лютого митницями ДФС оформлено майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

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"Непереломний" тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

Бюджет 2018 року не виконано ні за доходами, ні за видатками. Чому так сталося і що загрожує бюджету на 2019 рік.

Чи зможуть кандидати в президенти виконати свої економічні обіцянки

Економічні обіцянки кандидатів варіюють від зниження ціни на газ в два рази до запуску ринку землі. Чи має президент повноваження для їх виконання? Переважно ні, отже, і радіти їм нема сенсу.