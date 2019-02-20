YouTube пом'якшив систему покарання користувачів

Сервіс відеохостингу YouTube оголосив про зміну правил.

Про це йдеться в прес-релізі сервісу, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, користувачів не будуть відразу позбавляти доступу до функцій сервісу за порушення правил його використання.

"З найперших днів (роботи YouTube - Ред.) ми покладалися на систему трьох "страйків" і повідомлення електронною поштою, щоб дати кожному можливість переглянути і зрозуміти, що пішло не так, перш ніж вони зіткнуться з більш серйозними наслідками", - йдеться в повідомленні.

"І це працює: 94% тих, хто отримує перший "страйк", ніколи не отримують другого", - додали в прес-службі.

Раніше після першого порушення користувач отримував попередження від сервісу і на 90 днів позбавлявся можливості проводити прямі трансляції, після другого слідувала двотижнева заборона на додавання нових відеороликів, після третього - аккаунт порушника блокували на три місяці.

Згідно з оновленими правилами, тепер користувач, чий контент порушить правила хостингу, отримає попередження. Контент з порушеннями буде видалений, проте інших штрафних санкцій не буде.

При наступних порушеннях підуть попередження: спочатку тижнева заборона на проведення трансляцій та додавання нових матеріалів, потім, за повторне порушення протягом 90 днів, послідує двотижнева заборона на завантаження контенту. Третій передбачає блокування облікового запису на 3 місяці.

Нові правила наберуть чинності 25 лютого.

Раніше компанія Google оголосила про посилення умов, необхідних для монетизації контенту на YouTube.