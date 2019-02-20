Всі розділи
Укр / Рус

Недобір основних податків завадив виконати бюджет 2018 року

Середа, 20 лютого 2019, 11:47
 

Бюджет 2018 року не виконано ані за доходами, ані за видатками.

Про це йдеться у матеріалі на ЕП, підготовленому VoxUkraine в рамках проекту Budget Watchdog.

За результатами 2018 року план за доходами Мінфін виконав на 98%.

Причина — недобір основних податків, який становив 18,5 млрд грн. За останні п’ять років виконати план вдалося лише у 2015 році.

У 2018 році Мінфін не профінансував 4,7% або 48,3 млрд грн видатків із запланованих 1034,1 млрд грн, бюджет виконано на 95,3%.

Загалом це найвищий рівень невиконання видатків за останні чотири роки. Більшим він був у кризовому 2014 році, коли держава не профінансувала 6,7% від запланованих витрат.

Навесні тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк навіть допускав секвестр кошторису. Правда, пізніше його наступниця Оксана Маркарова цю перспективу спростувала.

У першому півріччі низка видатків взагалі не здійснювались або проводилась по мінімуму. Влітку, наприклад, виникли затримки з виплатою пенсій.

У жовтні вдалося домовитися про нову програму з МВФ, від якої залежали перспективи виходу України на зовнішні ринки, але вийти на повне виконання бюджету все одно не вдалось.

Детальніше читайте у статті"Непереломний" тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

держбюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дефіцит держбюджету перевищив 12 мільярдів за підсумками січня 14 лютого 2019, 09:30
Держбюджет отримав рекордну суму надходжень від акцизів на сигарети 13 лютого 2019, 16:20
Держбюджет в січні недоотримав понад 6 мільярдів доходів 4 лютого 2019, 16:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті