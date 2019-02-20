Недобір основних податків завадив виконати бюджет 2018 року

Бюджет 2018 року не виконано ані за доходами, ані за видатками.

Про це йдеться у матеріалі на ЕП, підготовленому VoxUkraine в рамках проекту Budget Watchdog.

За результатами 2018 року план за доходами Мінфін виконав на 98%.

Причина — недобір основних податків, який становив 18,5 млрд грн. За останні п’ять років виконати план вдалося лише у 2015 році.

У 2018 році Мінфін не профінансував 4,7% або 48,3 млрд грн видатків із запланованих 1034,1 млрд грн, бюджет виконано на 95,3%.

Загалом це найвищий рівень невиконання видатків за останні чотири роки. Більшим він був у кризовому 2014 році, коли держава не профінансувала 6,7% від запланованих витрат.

Навесні тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк навіть допускав секвестр кошторису. Правда, пізніше його наступниця Оксана Маркарова цю перспективу спростувала.

У першому півріччі низка видатків взагалі не здійснювались або проводилась по мінімуму. Влітку, наприклад, виникли затримки з виплатою пенсій.

У жовтні вдалося домовитися про нову програму з МВФ, від якої залежали перспективи виходу України на зовнішні ринки, але вийти на повне виконання бюджету все одно не вдалось.

Детальніше читайте у статті: "Непереломний" тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

Економічна правда