Чи зможуть кандидати в президенти виконати свої економічні обіцянки

Економічні обіцянки кандидатів варіюють від зниження ціни на газ в два рази до запуску ринку землі. Чи має президент повноваження для їх виконання? Переважно ні, отже, і радіти їм нема сенсу.

Більшість кандидатів у своїх програмах роблять фокус на обороні та підходах до управління державою. Про економіку говорять менше.

Економічні обіцянки кандидатів варіюють від зниження ціни на газ удвічі до запуску ринку землі, проте виконання більшості з них перебувають поза межами прямих повноважень президента.

Що можуть українські президенти

Основні повноваження президента описані у 106 статті Конституції. Вони переважно стосуються оборони та міжнародних відносин. Можливості президента впливати на економіку менші. Одна з можливостей впливу — кадрові призначення.

Президент подає кандидатури на посади голови Фонду держмайна (ФДМ), який відповідає за приватизацію та оренду об'єктів державної власності, голови Антимонопольного комітету (АМКУ), який контролює дотримання бізнесом правил гри, делегує двох осіб до конкурсної комісії з відбору членів Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і потім призначає її склад.

Глава держави також призначає половину складу Ради Національного банку, яка розробляє та контролює впровадження грошово-кредитної політики, вносить подання на призначення голови НБУ.

Причому для призначення голів ФДМ, АМКУ та Нацбанку потрібне голосування в парламенті.

При призначенні людей на ці посади президент може відбирати кандидатів, які мають спільне з ним бачення економічних питань.

Він може поставити голові ФДМ завдання максимально розпродати корупційні годівниці — державне майно і підприємства, голові АМКУ та членам НКРЕКП — деолігархізувати та демононополізувати економіку, а Раді та голові НБУ — триматися курсу на інфляційне таргетування.

ФДМ, АМКУ, НКРЕКП та Нацбанк можуть стримувати бажання уряду допомагати державним підприємствам та нарощувати бюджетні видатки.

Новообраний президент не зможе відразу реалізувати свої кадрові повноваження. Наприклад, термін роботи нинішнього складу АМКУ — до 2022 року, голови НБУ — до 2025 року.

Президент також має вплив на призначення керівництва силових органів та суддів. Завдання президента для силових органів — припинити тиск на бізнес.

Заходи, які він може вживати — обшуки, вилучення майна, — не повинні завдавати бізнесу економічної шкоди. Окреме завдання — припинення розслідування Службою безпеки України економічних злочинів.

Силові органи не повинні бути інструментом рейдерства та боротьби з конкурентами. Економічне завдання для суддів — захист прав власності. Саме суди та корупція — основні чинники, що стримують інвестиції, а без них не буде економічного зростання.

Хоча президент ухвалює кадрові рішення, він не повинен займатися мікро-менеджментом та втручатися у діяльність цих органів навіть з благими намірами. Після призначення чиновників далі вони працюють незалежно.

Серед інших інструментів в арсеналі президента — можливість вносити на розгляд парламенту закони, накладати вето, оскаржувати їх конституційність. Однак чи будуть ці закони ухвалені, залежить від того, чи є у президента більшість у Верховній Раді.

Президентське вето може бути подолане при наявності 300 голосів. Враховуючи низькі рейтинги кандидатів у президенти, у жодного з них не буде стійкої пропрезидентської більшості ні до парламентських виборів восени 2019 року, ні після них. Отже, законодавчі можливості кандидатів будуть обмежені.

Що обіцяють кандидати

Автори проаналізували політичні програми дев'яти найбільш рейтингових кандидатів у президенти (Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Бойко, Гриценко, Ляшко, Садовий, Мураєв та Кошулинський), які опубліковані на сайті ЦВК.

Усі дев'ятеро торкнулися сфер державної політики 687 разів, в середньому один кандидат мав 76 пропозицій.

Найбільше пропонує Руслан Кошулинський: він висловився з приводу бачення державної політики 128 разів. Найменше пропозицій у Петра Порошенка — лише 51. Це пов'язано з тим, що значну частину своєї програми він присвятив своїм досягненням на посту президента.

Найбільше кандидати говорять про свої плани у сфері оборони – таких пропозицій 56. На другому місці за популярністю – пропозиції до змін системи управління державою (50 пропозицій) – від зміни закону про вибори до зміни конституційного устрою держави з президентської на парламентську.

Обіцянок у сфері економіки порівняно небагато, окрім енергетичного сектору. У економіці найбільш популярними темами є енергетика (47 згадок), умови ведення бізнесу (35 згадок), сільське господарство (27), податки (25) та пенсії (22).

Енергетика – обіцяють ринкову конкуренцію і зниження тарифів

Цікаво, що в сфері енергетики програми кандидатів частіше за все згадують не про тарифи на газ – тема, яка використовується в політичній рекламі багатьох кандидатів, а про особливості ринку газу - енергетичних монополій та їх регулювання, доступу до надр, тощо.

В цю категорію входять, наприклад, такі пропозиції Садового як "Забезпечити доступ до користування надрами на конкурентній основі" та "Гарантувати незалежність регулятора, який надає доступ до користування надрами, до власності чи управління критичною інфраструктурою".

Ці обіцянки не є популістичними - незалежний регулятор, який встановлює рівні для всіх умови, та конкуренція, що сприятиме більшій ефективності, є позитивними реформами. Однак, малоймовірно, що президент зможе повністю виконати такі обіцянки.

З одного боку, президент дійсно може гарантувати незалежність регулятора, якщо він чи вона не буде перевищувати свої повноваження, втручаючись в його роботу.

З іншого боку, "забезпечення доступ до користування надрами на конкурентній основі" має здійснюватись Держгеонадра, діяльність якого координується кабміном, на який Президент немає прямого впливу.

Більшість кандидатів не оминають стороною і тарифи на газ – про них говорять 7 із 9 провідних кандидатів.

Усі вони пропонують зниження тарифів, різниця лише в обсязі такого зниження – в два рази (Тимошенко), таким чином, щоб українці платили за комуналку не більше 15% доходів (Ляшко), до рівня собівартості (Кошулинський), або знизити лише для малозабезпеченого населення (Зеленський).

dsnews.ua

Жоден з кандидатів не пропонує підвищення ціни на газ до ринкової (зберігши субсидії для найменш забезпечених), що є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Штучне зниження тарифів на газ для всіх збільшить дефіцит бюджету. На жаль, кандидати не вказують, чим його покривати.

Невиконання вимог МВФ - ризик втрати фінансування, що також негативно позначиться на економічному зростанні. Тому такі обіцянки є популістичними.

Вони також є нереалістичними - встановлення тарифів на газ точно не входить в повноваження Президента. Ціну на газ має визначати ринок. Субсидії на газ для окремих верств населення - сфера відповідальності кабміну.

Бізнес - зменшити тиск та зробити кредити доступними

Говорячи про умови ведення бізнесу, кандидати найбільше говорять про необхідність зниження тиску на бізнес - як з боку податкової, так і СБУ та Генеральної прокуратури (8 пропозицій).

Наприклад, Гриценко обіцяє позбавити СБУ, ГПУ та Національну поліцію впливу на економіку, а Тимошенко - реорганізувати органи податкової служби та ліквідувати податкову міліцію. Хоча такі пропозиції є непопулістичними, вони не можуть бути повністю виконані лише за бажанням президента.

Президент може подавати кандидатури голів СБУ та ГПУ Верховній Раді та може відібрати таких кандидатів, які гарантуватимуть зниження тиску на бізнес. Однак, і тут потрібне погодження Верховної Ради для призначення нових голів цих органів.

Крім того, лише призначення потрібних кандидатів без зміни законодавства можуть зменшити тиск на бізнес цими органами лише у короткостроковій перспективі - наступний президент може призначити інших голів цих органів, які поновлять тиск на бізнес.

Тому, для довгострокових змін потрібні зміни в законодавстві. Президент може лише внести свій законопроект, а чи проголосують за нього залежить від Верховної Ради.

Іншою популярною обіцянкою є надати бізнесу доступні кредити. Це пропонують Тимошенко, Бойко та Кошулинський.

Наявність доступних кредитів може позитивно вплинути на бізнес: згідно з опитуванням підприємств за грудень 2018 року 67% підприємців вважають, що ставки за кредитами є занадто високими.

Однак, незрозуміло, як кандидати планують втілювати це у життя: умови кредитування визначають комерційні банки. Серед причин високих ставок - висока інфляція та незахищеність прав кредиторів, про що кандидати не згадують.

Окремі програми зниження ставок за кредитами можуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. Розробка та впровадження таких програм є сферою повноважень кабміну. Парламент затверджує їх під час голосування за бюджет. Президент повноважень для надання дешевих кредитів не має.

Пільгове кредитування може створювати корупційні ризики та негативно впливати на конкуренцію на ринках фінансових послуг, збільшувати частку поганих кредитів.

Враховуючи велику ймовірність негативних побічних ефектів, програми із здешевлення кредитів часто є популськими та створують більше шкоди, ніж користі.

Менш ризикованим способом збільшення кредитування є активне залучення грошей міжнародних фінансових організацій, але кандидати не згадують це джерело у своїх програмах.

Сільське господарство - у фокусі ринок землі та держдопомога аграріям

Найбільше у сфері сільського господарства кандидати говорять про ринок землі (12 пропозицій). Однак, позиції кандидатів різняться: від повної заборони на торгівлю землею сільськогосподарського призначення, так як вона є стратегічним ресурсом (Кошулинський) до відкриття прозорого ринку землі (Зеленський).

Більшість кандидатів займають позицію десь посередині, наприклад, дозволити купляти землю лише громадянам України із обмеженням кількості землі, яку може придбати одна особа (Садовий).

Відкриття ринку землі однозначно було б позитивним кроком для української економіки: орендарі могли б придбати землю у власність та планувати довгострокові інвестиції, фермери змогли б отримати кредити під заставу землі, власники паїв отримали б справедливу плату за землю, що значно зросла б завдяки ринку.

У повноваження президента входить накладання вето на закони, тому президент може накласти вето на продовження мораторію на землю, коли він буде прийматися наступний раз. Президент також може оскаржити конституційність такого мораторію.

Разом з тим, парламент може подолати президентське вето, а Конституційний суд може не погодитись, що таке рішення є неконституційним. Також для запуску ринку землі потрібно прийняти закон про обіг земель.

Втім, президенту без лояльної більшості буде дуже складно провести непопулярну в суспільстві реформу через парламент із потужним аграрним лобі, що може виступати проти. Отже президентський вплив на запуск ринку є обмеженим.

Кандидати пропонують зміни і до державної допомоги аграріям (5 пропозицій). Гриценко і Тимошенко пропонують відмовитись від підтримки агрохолдінгів на користь малих та середніх сільськогосподарських підприємств, Ляшко пропонує дати дотації на худобу, а Бойко розширити державну підтримку сільського господарства в цілому.

Загалом, державна допомога має переважно негативний вплив на економіку: вона викривляє конкуренцію, надаючи переваги одним виробникам над іншими. Хоча іноді вона може виправляти фіаско ринку.

Державна допомога в сільському господарстві може бути направлена на створення інфраструктури, зменшення ризиків ведення бізнесу, стимулювання інновацій та створення нових робочих місць, про що кандидати переважно не згадують.

Розробка та впровадження програм підтримки сільського господарства є сферою повноважень кабміну. Парламент затверджує їх під час голосування за бюджет. Президент повноважень для надання державної допомоги немає.

Податки - усі пропонують різне

У сфері податкової політики немає очевидно найпопулярніших тем: дехто багато говорить про необхідність переведення більшої кількості податкових надходжень на місцевий рівень (Садовий).

Інші пропонують ввести податок на виведений капітал замість податку на прибуток (Зеленський, Садовий), а хтось говорить про заміну ПДВ на податок від реалізації (Тимошенко).

Однак, яку б зміну податкової політики не пропонували б кандидати, вони не можуть досягти цього самостійно: для зміни податкової системи потрібні зміни в законодавстві, що неможливо без підтримки Парламента.

Пенсії - перехід на накопичувальну систему та підвищення розмірів

Найбільше обіцянок кандидатів (9) з приводу пенсій пов’язані з переходом на накопичувальну систему. Це підтримують Тимошенко, Зеленський, Садовий, Мураєв та Кошулинський.

Перехід на накопичувальну пенсійну систему загалом не є популістичною ідеєю, але його досягнення може бути складним.

В українських умовах немає достатньо інструментів для інвестування заощаджень, солідарна система глибоко дефіцитна, а бажання громадян платити додатковий внесок до накопичувальної системи - сумнівне.

Крім того, у президента недостатньо повноважень для такої реформи: як і багатьох попередніх випадках максимум, що може зробити Президент - це подати законопроект, а чи приймуть його залежить від Ради.

Крім того, багато кандидатів пропонують і підвищення пенсій. Про це говорять Порошенко, Бойко, Гриценко, Ляшко і Мураєв. Тут важливо розуміти за рахунок чого відбудеться таке підвищення.

Порошенко, наприклад, каже, що пенсії вдасться підвищити у разі зростання зарплат, тоді як, наприклад, Гриценко, просто пропонує підвищити пенсії до "економічно обґрунтованого рівня", не кажучи де взяти додаткові надходження за рахунок яких можна буде досягти такого підвищення.

Такі обіцянки про підвищення пенсій виходять і за межі повноважень Президента. Зараз індексація (підвищення) пенсій відбувається автоматично кожного року, та їх зростання прив’язано до зростання зарплат.

Звичайно, таку систему можна змінити законодавчо, але знову ж таки: Президент може лише подати законопроект - проголосувати за нього має Верховна Рада.

Висновки

Кандидати говорять про економіку менше ніж про ті сфери, де вони мають прямі повноваження, як оборона та міжнародні відносини. Однак, говорячи про економіку вони часто виходять за межі своїх повноважень та дають популістичні обіцянки.

Ми хочемо почути не лише про переваги, а й як кандидати планують нівелювати ризики від впровадження своїх ідей, де будуть брати гроші на їх реалізацію.

Також ми хочемо почути як кандидати планують реалізувати свої обіцянки в рамках обмежених повноважень. "Переламаємо через коліно" або "слабкий шукає виправдання, а сильний робить" - не те, що нам як аналітикам та економістам хотілося б почути у відповідь на це питання.







Дмитро Яблоновський, заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії

Дар’я Михайлішина, економіст Центру економічної стратегії







