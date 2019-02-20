Мільйонні розкрадання: суд арештував екс-керівників одного з держбанків

Суд заарештував екс-посадовців "Укргазбанку", підозрюваних у привласненні 39 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як наголошується, двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

"11 лютого колишньому члену спостережної ради банку, екс-заступнику голови правління банку та керівникові підприємства було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодекс", - заявили в поліції.

Згідно з повідомленням, в подальшому екс-заступникові голови правління банку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави – 960,5 тисяч гривень, а керівникові комерційної структури – домашній арешт.

"У вівторок, 19 лютого, суд обрав запобіжний захід і колишньому члену спостережної ради банку. Згідно з ухвалою суду останнього взято під варту у залі суду. Крім того, суд визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави – 90 мл гривень", - повідомляє прес-служба.

Раніше була викрита злочинна "схема" по виведенню та заволодінню коштами "Укргазбанку".

Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, та проведення у них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було перераховано 39 млн гривень.

Наразі слідство проводить подальші процесуальні заходи по встановленню всіх учасників вказаної злочинної "схеми" по розкраданню коштів держбанку.

Економічна правда