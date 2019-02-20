"Укрзалізниця" анонсує поїзд Мукачево – Кошице з літа
У червні "Укрзалізниця" запустить поїзд із закарпатського міста Мукачева до словацького міста Кошице.
Про це голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив у Facebook.
"Ми поки обережні в датах, але попередні домовленості такі: вже у червні "Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево – Кошице", – повідомив він.
"Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців – 2 квітня", – додав Кравцов.
Поїзди формуватимуть залізничники зі Словаччини.
Очікуваний час у дорозі - близько 4 годин.
"Минулоріч ми вдало запустили рейс до Будапешта, теж євроколією. Наміри свої не змінюємо: саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою", – написав Кравцов.
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