"Укрзалізниця" анонсує поїзд Мукачево – Кошице з літа

У червні "Укрзалізниця" запустить поїзд із закарпатського міста Мукачева до словацького міста Кошице.

Про це голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив у Facebook.

"Ми поки обережні в датах, але попередні домовленості такі: вже у червні "Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево – Кошице", – повідомив він.

"Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців – 2 квітня", – додав Кравцов.

Поїзди формуватимуть залізничники зі Словаччини.

Очікуваний час у дорозі - близько 4 годин.

"Минулоріч ми вдало запустили рейс до Будапешта, теж євроколією. Наміри свої не змінюємо: саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою", – написав Кравцов.