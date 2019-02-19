Як працюватиме виплата субсидій готівкою

Монетизація субсидій відбуватиметься разом з виплатою пенсії або шляхом видачі готівки в касах "Ощадбанку".

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

"Пенсіонери отримають допомогу від держави для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року у березні разом з пенсією", - йдеться в повідомленні.

Решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 12 березня у найближчому відділенні "Ощадбанку" за пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду.

В уряді попереджають, що таке поняття як обов’язковий платіж скасовується.

"Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд", - заявили в уряді.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року, у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019-2020 років не призначатимуть.

В уряді нагадують, що у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік.

"Тому усім отримувачам субсидій потрібно обов’язково подати Заяву і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги стосуватиметься лише тих, хто звернеться за субсидією вперше у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Економічна правда