Названо суму боргу, за яку українців позбавлятимуть субсидії

Органи соцзахисту відмовлятимуть у призначенні субсидій на наступний рік за наявності заборгованості за опалювальний період понад 340 гривень і терміном більше одного місяця.

Про це під час наради у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ щодо монетизації субсидій заявив директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, повідомляє "Укрінформ".

"Ми передбачили певну систему контролю за сплатою громадянами житлово-комунальних послуг. Як відомо, субсидії призначаються до кінця опалювального періоду. Тобто термін дії субсидій, які наразі призначені, - до 30 квітня 2019 року", - заявив Музиченко.

"У травні при зверненні громадян за оформленням субсидій на наступний рік, або при визначенні права на одержання субсидій в автоматичному режимі, коли не потрібно окремо звертатися, органи соцзахисту населення будуть отримувати дані від надавачів послуг про наявність простроченої заборгованості", - сказав він.

Він додав, що якщо сума простроченої заборгованості становитиме понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, наразі це 340 гривень, і термін прострочення буде понад один місяць, то житлова субсидія не призначатиметься.

Також у Мінсоцполітики розглядають можливість запровадження комбінованого механізму щодо контролю за сплатою комунальних послуг, коли отримувачі субсидій, які вчасно оплачуватимуть комунальні послуги, отримуватимуть субсидії в готівковій формі, а боржників переводитимуть на грошову безготівкову форму отримання субсидій.

"Тобто держава через Ощадбанк "допомагатиме" таким громадянам дисципліновано підходити до питання оплати своїх зобов'язань перед надавачами послуг", - пояснив Музиченко.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

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