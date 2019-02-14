"Укрпошта" запускає доставку субсидій готівкою

Компанія "Укрпошта" в березні-травні 2019 року в рамках реалізації пілотного проекту доставить монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг понад мільйону одержувачів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Також компанія доставить кожному одержувачу субсидій (близько 4 млн осіб) персональне повідомлення щодо нарахування субсидії і механізму виплати.

Під час пілотного проекту "Укрпошта" буде доставляти субсидії близько 1,1 млн пенсіонерам, які отримують пенсії через "Укрпошту", і максимально сприяти своєчасному отриманню платежів за надані комунальні послуги.

Зазначається, що наразі проходить процес підписання необхідних угод з Пенсійним фондом.

Всім пенсіонерам, яких обслуговує "Укрпошта", листоноші доставлять субсидії готівкою в день отримання пенсії.

Таким чином, пенсіонери зможуть не витрачати додатковий час на відвідування поштового відділення і вчасно оплатити комунальні послуги.

Термін дії пілотного проекту - березень-травень 2019 року. За результатами аналізу ефективності проекту буде прийматися рішення щодо його подальшого впровадження.

Субсидії будуть виплачуватися щомісяця за попередній календарний місяць (у березні - за лютий, в квітні - за березень, в травні - за квітень).

"Ми готуємо мережу для безперебійного забезпечення виплат субсидій тим, хто буде отримувати їх в готівковій формі через "Укрпошту". Жодних змін чи незручностей клієнти не відчують", - цитується в повідомленні генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

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Економічна правда