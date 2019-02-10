Новини вихідних: про газовий шантаж Росії, евакуацію авто та нові станції метро

Про виробництво електроенергії. За 2018 рік в Україні було вироблено 159,35 мільярда кВт-год електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році.

Про будівництво метро. Створення столичної агломерації допоможе залучити інвесторів для будівництва метро в передмістя.

Про виведення коштів з банків. Активи ПУАТ "Фідобанк" "на папері" коштували майже 9 мільярдів гривень, а за висновками незалежних оцінювачів їхня вартість ледве перевищила 2 мільярди.

Про евакуацію авто. У Києві почали евакуйовувати автомобілі за порушення правил парковки.

Про газовий шантаж Росії. У МЗС РФ застерегли ЄС від протидії реалізації проекту "Північний потік - 2".

Про продаж валюти. Сальдо продажу банкам готівкової валюти в січні повернулося до позитивної зони після двох місяців переваги саме покупок.

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