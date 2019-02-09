Хакер не потрібен. Як видалити небажані дані з інтернету

У цій статті я розповім, що робити, якщо потрібно видалити інформацію із сайту, який розмістив інформацію про вас без вашої згоди.

Працюючи у сфері інформаційної безпеки, я стикаюся із ситуаціями, коли люди шукають послуги хакера, щоб видалити дані з інтернету. Ясна річ, я і моя компанія не зламуємо сайти, щоб видалити інформацію. Ми пояснюємо клієнтам, що діємо в рамках законодавства і використовуємо законні методи для видалення даних.

У цій статті я постараюся розповісти, що робити, якщо потрібно видалити інформацію із сайту, який розмістив інформацію про вас без вашої згоди.

Що робити, якщо хтось використав ваше фото

Найпростішим способом видалення інформації з пошукової видачі є видалення фотографій і контенту через форму скарги.

Ви можете написати власнику сайту, реєстратору доменного імені або хостинг-провайдеру. Через сервіс WHOIS можна дізнатися контактні дані власника сайту, якщо на самому сайті ця інформація не розміщена. Як правило, у всіх хостинг-провайдерів є е-мейл, який приймає скарги.

Туди можна написати мовою реєстратора: коротко розповісти про проблему і дати посилання на сторінку, яка містить неприйнятний зміст. Реєстратор або провайдер надішлють цю інформацію власнику домену або орендарю хостингу і дадуть 48 годин для усунення проблеми. Іноді цю дію необхідно повторити кілька разів.

Видалення даних з пошукової видачі

Якщо хостер, реєстратор або власник сайту не реагують на звернення, ви можете видалити інформацію з пошукової видачі в рамках DMCA. Google та інші великі пошукові системи мають спеціальну форму скарг — Dmca reporrt form.

Наприклад, у Google скаргу можна подати через форму видалення вмісту з Google. Поскаржитися на матеріал можна через форму видалення матеріалів, що порушують авторські права. Якщо мова йде про фото, де чітко видно ваше обличчя, ймовірність успіху становитиме 70%.

У різних країнах по-різному застосовують право на забуття. В Україні, на відміну від Росії та Євросоюзу, воно не поширене. Це право може бути використане для видалення інформації з пошукової видачі.

Видалення інформації за рішенням суду

Видалення небажаного контенту в рамках судового рішення — довгий шлях. Для цього потрібно отримати рішення суду в рамках низки позовів: про захист честі і гідності, про недобросовісну конкуренцію або про незаконне використання торговельної марки із зазначенням, де помічене порушення прав.

Отримавши таке рішення, можна звернутися в технічну підтримку пошукової системи з вимогою виконати рішення суду і видалити неправомірний контент. Судові спори з таких питань тривають від трьох місяців до року.

Витіснення інформації з пошукової видачі

Найпростішим способом видалення даних з пошукових систем у разі відмови систем видалити необхідну інформацію є SERM.

Search Engine Reputation Management — управління репутацією в пошукових системах — виявлення чинників, що впливають на репутацію бізнес-структури або приватної особи для їх зниження в результатах пошукової видачі.

Після певних маніпуляцій нам вдавалося витіснити негативний контент на другу-третю сторінки пошукової видачі і нижче. Іноді цей термін вживається з негативним відтінком в контексті створення підроблених сайтів-рецензій, цензури негативних відгуків або обману алгоритмів і впливу на пошукову видачу.

У більшості випадків управління репутацією має етичні норми: реакція на скарги клієнтів і співробітників, переговори з адміністрацією сайтів для видалення некоректної інформації, використання зворотного зв'язку для впливу на продукти компанії або репутацію приватної особи.

Видалення даних в рамках GDPR

У загальному регламенті про захист даних Євросоюзу, GDPR, також передбачене право на забуття, яке дає європейцям можливість видаляти особисті дані за запитом, щоб уникнути їх розповсюдження або передавання третім особам. Це працюватиме, якщо власником даних є ініціатор запиту — громадянин країни ЄС.

Отже, вам не потрібні послуги хакера для видалення даних. Достатньо заповнити форму і надіслати скаргу або вдатися до послуг юристів. Слід також розуміти, що інтернет створювався для поширення інформації, і вам можуть відмовити у видаленні негативної інформації, що не порушує закони або авторське право.

Микита Книш, експерт з інформаційної безпеки