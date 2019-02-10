Росія погрожує ЄС труднощами з газом через "Північний потік-2"

У МЗС РФ застерегли ЄС від протидії реалізації проекту "Північний потік - 2".

Про це заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін розповів в інтерв'ю РИА "Новости", пише DW.

Говорячи про проект "Північний потік - 2", Панкін заявив, що, якщо йому "будуть чинити перешкоди", щоб "змусити Росію качати газ через Україну на їхніх умовах, з їхніми тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, напевно, цей номер не пройде ".

Він вказав на можливі труднощі, які виникнуть у європейських споживачів в тому випадку, якщо одночасно РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2".

При цьому він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну

"Ми готові продовжувати український транзит, але на тих умовах, які потрібні нам", - заявив Панкін, висловивши припущення, що до наступних переговорів, після президентських виборів, позиція української сторони може змінитися.

До наступного раунду переговорів по транзиту в травні можуть відбутися "зміни в позиції", "певний інституційний розвиток, юридичний розвиток процесів" в Україні, припустив Панкін.

Нагадуємо:



Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.



Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.



"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.



Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.



Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.



Країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".



Однією з узгоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, такими як Росія, лежить на країні, де газопровід вперше стикується з європейською мережею.



Таким чином, Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.

Українська правда