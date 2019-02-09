У Кличка задумались над будівництвом метро до Ірпеня та Вишневого

олег тоцький

Створення столичної агломерації допоможе залучити інвесторів для будівництва метро в передмістя.

Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю "44.ua".

Він зазначив, що щодня в'їжджають і виїжджають з Києва майже 2 млн осіб. Це створює навантаження на інфраструктуру міста, з якою Київ не може впоратися самостійно.

"Особливо відчутний стрибок бачимо за останні 5 років. Зараз активно забудовуються Вишневе, Софіївська Борщагівка, Буча, Ірпінь, Гостомель. Буквально 5 років тому такої забудови там не було", - сказав заступник Кличка.

"До позитивних моментів агломерації можна віднести транспортне забезпечення. Й інвестори будуть зацікавлені в будівництві станцій метро в бік того ж Вишневого за умови договору про асоціацію. Створення агломерації дає інвесторам можливість будувати хоч станції метро, хоч продовжувати лінію швидкісного трамвая або навіть електричку в передмістя", - зазначив Поворозник.

Заступник голови КМДА назвав ще один плюс агломерації: спільне адміністрування інфраструктури населених пунктів. Це стосується і медицини, і дитячих садків, і управління сміттям і каналізацією.

За його словами, в Києві вищий рівень медичного обслуговування і достатньо потужностей, що дозволяють охопити все населення. Також частина будинків, які будуються навколо Києва, не мають власної каналізації. Ще одна гостра соціальна проблема - дефіцит дитячих садочків.

"Зараз молодим сім'ям в передмісті Києва досить складно записати в дитсадок свою дитину. Але агломерація дозволила б розглянути варіанти будівництва дитсадків та шкіл, виходячи з кількості дітей, які тут проживають. Те ж сміття з Вишневого, Боярки також потрібно кудись вивозити. У них власних звалищ немає, а людей там з кожним роком стає все більше. Якщо говорити про агломерацію в повному її масштабі, то за оптимістичного сценарію, думаю, її створення займе близько 5 років", - підсумував Поворозник.

Нагадуємо:

Китайська China Railway International Group підтвердила завершення попереднього техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва четвертої гілки метро у Києві.

Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту пропонується забезпечити за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

За проектом будівництва нової лінії метрополітену її протяжність буде майже 30 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією.

Для її експлуатації має бути споруджено два електродепо – основне "Троєщина" і друге – "Гатне". Передбачається, що будівництво триватиме 5 років. Розпочати його зможуть після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.