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В Україні збільшилося виробництво електроенергії

Субота, 9 лютого 2019, 13:05
 

За 2018 рік в Україні було вироблено 159,35 мільярда кВт-год електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Частка атомних електростанцій в загальноукраїнському виробництві електроенергії дорівнює 53%, теплових електростанцій та електроцентралей – 37%, гідроелектростанцій – 7%, з альтернативних джерел в минулому році в Україні було вироблено 2% електроенергії і ще 1% припадає на блок-станції та інші джерела.

У минулому році також зросли обсяги експорту електроенергії: загалом за кордон було передано майже 6,2 млрд кВт-год., що на 19,3% більше, ніж у 2017 році.

Економічна правда

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