У січні українці продали валюти більше, ніж купили

Сальдо продажу банкам готівкової валюти в січні повернулося до позитивної зони після двох місяців переваги саме покупок.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у прес-службі Національного банку України.

За даними центробанку, обсяг продажу готівкової валюти банкам у січні знизився на 0,6% - до 912,9 млн доларів (в еквіваленті).

Водночас обсяг покупки банками впав на 26,9% - до 737,4 млн доларів (в еквіваленті). У результаті чистий продаж становив 175,5 млн доларів проти чистої покупки в грудні 2018 року на рівні 90,5 млн доларів.

НБУ уточнює, що американських доларів українці минулого місяця купили 563 млн доларів, продали - 667 млн доларів.

Порівняно з січнем 2018 року продаж банкам валюти зріс на 9%, зокрема доларів США - на 7,8%, тоді як покупка банками у населення зросла на 27,1%, зокрема доларів США - на 24,5%.

Сальдо безготівкових операцій за підсумками січня 2019 року було негативним: за минулий місяць клієнти банків продали валюту на 4,134 млрд доларів і купили на 4,182 млрд доларів.

Нагадуємо:

7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.

Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

За перший день українці придбали мільйони доларів.